РФ запускає реактивні дрони по Україні просто із заводів: «Флеш» вказав на тривожну деталь (фото)

Росія застосовує нові реактивні «Шахеди» свіжого виробництва: деталі від Сергія Флеша / © ТСН

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Російські війська застосовують для атак по території України реактивні дрони-камікадзе «Шахед», які сходять безпосередньо з заводського конвеєра.

Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов, звернувши увагу на маркування деталей виявлених БпЛА.

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«Ворог продовжує атакувати нас реактивними „Шахедами“ буквально просто з заводу. Треба розуміти, що на фото вказано дату виготовлення деталі. Сам „Шахед“ виготовлено ще пізніше», — зауважив експерт.

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Експерт опублікував фотографії деталей зі збитого дрона, на яких видно дати їхнього випуску — вересень 2026 року. Це підтверджує безперервність та високі темпи збирання реактивних БпЛА оборонно-промисловим комплексом РФ.

© Сергій Флеш

© Сергій Флеш

© Сергій Флеш

Раніше Сергій Флеш попередив, що Росія готує нову зброю, небезпечнішу за реактивні «Шахеди.

Також він попередив, що РФ накопичує «Шахеди» для ударів взимку.

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