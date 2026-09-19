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РФ запускає реактивні дрони по Україні просто із заводів: «Флеш» вказав на тривожну деталь (фото)
За словами експерта, датування на уламках ворожої техніки свідчить про максимально стислі терміни між виготовленням та застосуванням уже готового безпілотника на полі бою.
Російські війська застосовують для атак по території України реактивні дрони-камікадзе «Шахед», які сходять безпосередньо з заводського конвеєра.
Про це повідомив фахівець у галузі радіотехнологій та радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов, звернувши увагу на маркування деталей виявлених БпЛА.
«Ворог продовжує атакувати нас реактивними „Шахедами“ буквально просто з заводу. Треба розуміти, що на фото вказано дату виготовлення деталі. Сам „Шахед“ виготовлено ще пізніше», — зауважив експерт.
Експерт опублікував фотографії деталей зі збитого дрона, на яких видно дати їхнього випуску — вересень 2026 року. Це підтверджує безперервність та високі темпи збирання реактивних БпЛА оборонно-промисловим комплексом РФ.
Раніше Сергій Флеш попередив, що Росія готує нову зброю, небезпечнішу за реактивні «Шахеди.
Також він попередив, що РФ накопичує «Шахеди» для ударів взимку.