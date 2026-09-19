Блискавичний прорив та звільнення 200 км²: розкрито деталі секретної операції "Вівальді"

Українські військові звільнили 200 квадратних кілометрів на Лиманському напрямку / © Associated Press

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Українські військові провели масштабну наступальну операцію в районі Лиману, під час якої було звільнено понад 200 квадратних кілометрів. Українським силам вдалося провести маневр, який відрізняється від тривалих позиційних боїв і створює нові проблеми для російських військ.

Про це розповів колишній командир військ РХБЗ Великої Британії та НАТО, полковник у відставці Геміш де Бреттон-Ґордон в коментарі «24 Каналу».

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Як готували наступ під Лиманом

За словами експерта, підготовка до операції тривала кілька місяців і проводилася в умовах максимальної секретності. Він назвав одним із ключових результатів здатність українських військових провести складний маневр після тривалого періоду переважно позиційних боїв.

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Де Бреттон-Ґордон зазначив, що під час операції ЗСУ одночасно застосовували бронетехніку, танки, безпілотники та винищувачі. На його думку, таке поєднання сил свідчить про масштабну попередню підготовку українських підрозділів.

Він також назвав операцію прикладом ефективного маневрування на полі бою та вважає її переломним моментом після тривалого періоду статичних боїв.

Що відомо про операцію «Вівальді»

Операція «Вівальді» на півночі Донецької області має чотири етапи. Українські військові вже повідомляли про звільнення та зачистку низки населених пунктів, однак частину назв поки не розголошують, щоб не давати противнику додаткової інформації про перебіг операції.

Водночас українські підрозділи продовжують діяти на Лиманському напрямку. За словами начальника штабу та заступника командира Третього армійського корпусу Петра Горбатенка, ситуація розвивається, а інформацію про нові результати наступу військові оприлюднюватимуть у міру можливості.

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Одним із важливих елементів операції стало придушення російської розвідки. Масове застосування українських дронів-перехоплювачів дозволило зменшити можливості противника спостерігати за діями українських підрозділів та створило умови для просування штурмових груп.

Чому росіянам складно зупинити наступ

За словами Горбатенка, російські війська на цій ділянці намагаються реагувати на українське просування та перекидати додаткові підрозділи, зокрема спецпризначенців. Водночас ці спроби, за його словами, поки не дозволили росіянам зупинити розвиток українського наступу.

Українські сили проводять зачистку населених пунктів у взаємодії з розвідкою та ударними підрозділами. Частину звільнених територій військові поки не називають, оскільки побоюються, що оприлюднення деталей може допомогти противнику скоригувати свої дії.

Водночас російські підрозділи продовжують намагатися просуватися в районах Слов’янська та Краматорська. Українські військові, за словами Горбатенка, паралельно працюють над стабілізацією ситуації та створенням умов для подальших активних дій.

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Наступальна операція «Вівальді» — останні новини

Раніше українські військові продовжили масштабний наступ на півночі Донецької області. Начальник штабу Третього армійського корпусу Петро Горбатенко повідомляв про подальше просування, звільнення та зачистку кількох населених пунктів, частину яких тоді ще не називали з міркувань безпеки.

За його словами, російські війська на Лиманському виступі намагалися контратакувати, однак ці спроби супроводжувалися втратами. Українське командування наголошувало, що операція складається з кількох етапів, а частина її деталей навмисно залишається закритою.

Ще раніше було офіційно оголошено про початок наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. Тоді повідомлялося про зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової, околиць села Коровій Яр та звільнення Середнього, а українські військові говорили про 75 км² зачищеної території та ще 10 км² деокупованої.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький тоді наголошував, що операція лише набирає обертів і проводиться в умовах максимальної інформаційної тиші. За його словами, перший етап «Вівальді» передбачає поєднання дронів, роботизованих систем і піхоти.

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