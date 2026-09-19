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РФ вдарила по продуктових складах великого міста: вирує пожежа
Російські війська завдали удару реактивним «шахедом» по об’єкту торговельної інфраструктури у Кривому Розі.
Сьогодні ввечері, 19 вересня, російські війська завдали удару безпілотники по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загорілися продуктові склади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог атакував безпілотником Кривий Ріг. Зайнялися продуктові склади. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ввечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об’єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста.
«Приступили до аварійно-рятувальної операції. Попередньо — без постраждалих», — сказав Вілкул.
Нагадаємо, сьогодні ввечері російські війська завдали удару по торговому центру у Дніпрі. Внаслідок атаки четверо людей постраждали.