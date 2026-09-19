РФ вдарила по продуктових складах великого міста: вирує пожежа

РФ у Кривому Розі влучила в продуктові склади. Фото ілюстративне / © pixabay.com

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Сьогодні ввечері, 19 вересня, російські війська завдали удару безпілотники по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загорілися продуктові склади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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«Ворог атакував безпілотником Кривий Ріг. Зайнялися продуктові склади. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив очільник ОВА.

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Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ввечері ворог завдав удару реактивним шахедом по об’єкту торговельної інфраструктури в Саксаганському районі міста.

«Приступили до аварійно-рятувальної операції. Попередньо — без постраждалих», — сказав Вілкул.

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські війська завдали удару по торговому центру у Дніпрі. Внаслідок атаки четверо людей постраждали.

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