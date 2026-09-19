РФ перекидає війська та готує тисячі ліжок у лікарнях біля кордонів із НАТО: німецькі ЗМІ б'ють на сполох

20 тисяч ліжок для поранених: навіщо РФ розгортає шпиталі біля кордонів НАТО / © ТСН.ua

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В Європі зафіксували рух військової техніки та передислокацію особового складу РФ у регіонах, що межують із північно-східними рубежами НАТО.

Про це повідомляє німецьке видання BILD.

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Зазначається, що Німеччина та Швеція зараз відпрацьовують швидке посилення стратегічно важливого шведського острова Готланд. Навчання тривають з середини вересня та передбачають розгортання сил на суші, на морі та в повітрі.

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Готланд має величезне значення для НАТО: той, хто контролює острів, може впливати на свободу пересування в Балтійському морі та постачання товарів до країн Балтії. Тому німецькі збройні сили називають його ключовою територією для НАТО.

Що задумала Росія

Тим часом Росія, що знаходиться по інший бік кордону НАТО, очевидно, готується до подальшої ескалації. Повідомляється, що на північному заході країни для поранених солдатів резервуються тисячі додаткових лікарняних ліжок. Російські ЗМІ повідомляють, що восени 2026 року цивільні лікарні мають надати додаткові 16 000 ліжок для військових пацієнтів. Інше джерело навіть говорило про 20 000 ліжок.

Експерт з безпеки та колишній радник міністерства оборони ФРН Ніко Ланге застерігає від пояснення діяльності Росії виключно війною в Україні.

«Росія постійно розширює інфраструктуру та військові споруди вздовж свого західного кордону», — сказав Ланге виданню BILD. Це включає польові шпиталі та військові шпиталі.

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«Ми не повинні заспокоювати себе, що Путін стурбований лише Україною. Путін хоче іншої Європи і готовий застосувати насильство проти європейців для її досягнення», — додав німецький аналітик.

Ланге вказує на діяльність Росії в регіоні Балтійського моря, перешкоди GPS, порушення повітряного простору та агресивну поведінку щодо країн Балтії та Польщі. Центральну роль у цьому також відіграє добре озброєний російський ексклав Калінінград.

Експерт ХДС із зовнішньої та безпекової політики Родріх Кізеветтер нагадав про свідчення 2021 та 2022 років перед початком вторгнення до України, коли стало відомо, що Росія, серед іншого, передала велику кількість запасів крові та мобільних крематоріїв у зв’язку з нібито проведеними навчаннями.

Кізеветтер бачить три можливі пояснення підготовки додаткових лікарняних ліжок:

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По-перше, це може бути підтримка війни Росії у воєнному агресійному руслі проти України з огляду на постійно високий рівень жертв. По-друге, це може бути підготовка до «скоординованої ескалації Росії проти окремих держав НАТО на її західному кордоні». По-третє, Москва також може хотіти послати сигнал, спрямований на те, щоб збентежити Захід і поставити під сумнів його підтримку України.

Також можливе поєднання цих варіантів», — каже Кізеветтер.

Раніше у НАТО заявили про готовність відповісти на можливий напад Росії та наголосили, що для Москви такий конфлікт матиме значно вищу ціну, ніж потенційні здобутки.

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