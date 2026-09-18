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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Путін не на жарт занепокоївся: заявив, що НАТО «розбухає», та пригрозив Заходу

За словами Путіна, загроз для Росії нібито стає не менше, оскільки НАТО «розбухає та розширюється».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Плани російського диктатора Володимира Путіна щодо «відсунення» НАТО від кордонів Росії, схоже, знову пішли не за планом. Очільник Кремля заявив, що Альянс, навпаки, «розбухає та розширюється», а паралельно вкотре заговорив про війну та пригрозив Заходу.

Про це Путін заявив під час засідання Військово-промислової комісії у п’ятницю, 18 вересня.

За словами Путіна, загроз для Росії нібито стає не менше, оскільки НАТО «розбухає та розширюється».

Водночас російський диктатор заявив, що «деякі європейські лідери відкрито говорять про підготовку до війни з Росією». А далі традиційно запевнив, що сама Росія, яка веде війну проти України, начебто жодних «агресивних намірів щодо Європи не має».

Путін також заявив, що українців нібито використовують як «гарматне м’ясо».

Водночас очільник Кремля запропонував Заходу «жити дружно», але одразу додав умову: якщо цього не станеться, Росії, мовляв, «доведеться відповідати».

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Німеччина готує лікарні до можливої війни з Росією.

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