Дитину півтора року не оглядав лікар: на Тернопільщині розслідують смерть хлопчика

Лікар / © pexels.com

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На Тернопільщині розслідують трагічну загибель маленького хлопчика, який помер через вчасно не діагностовану генетичну хворобу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Півтора року без оглядів попри хворобу

За даними слідства, хлопчик народився наприкінці травня 2021 року. Проте з липня того ж року і аж до березня 2023-го мати ігнорувала необхідність профілактичних візитів до лікарні. Попри те, що дитина мала наявні проблеми зі здоров’ям, жінка не зверталася по необхідну медичну допомогу.

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Слідство встановило, що сімейний лікар жодного разу не оглядав дитину наживо. Усі записи в медкартку він робив лише зі слів батьків по телефону.

«Через відсутність належного медичного нагляду генетичну патологію у дитини своєчасно не діагностували. Згодом хлопчик помер», — зазначили у прокуратурі.

Експерти дійшли висновку: своєчасне виявлення захворювання та належне лікування могли б запобігти фатальним наслідкам.

Офіційні підозри фігурантам

Наразі керівник Кременецької окружної прокуратури повідомив 46-річній матері про підозру у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу України).

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Сімейного лікаря підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків через несумлінне ставлення, що призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 ККУ).

Нагадаємо, звичайне зняття пов’язки з руки однорічного хлопчика закінчилося серйозною травмою. Дитину довелося перевезти до іншої лікарні та двічі оперувати.

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