Селфі, кіт чи спільне фото: психологи пояснили, які секрети видає ваш аватар в соцмережі

Фото профілю може видати ваш характер / © Pexels

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Фото профілю в соцмережах часто стає першим, що бачать інші люди, коли відкривають сторінку. Поза, погляд, компанія на знімку та навіть частота зміни фотографій можуть впливати на те, які риси характеру співрозмовники приписують власнику сторінки.

Про це пише EgészségKalauz.

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Фото з друзями створює враження відкритості

Якщо людина обирає для профілю знімок із друзями, на великому заході або під час концерту, оточення може сприймати її як товариську та відкриту. Особливо такий ефект підсилюють яскраві фотографії, на яких багато людей і видно активне соціальне життя.

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За словами консультантки з життєвих питань на ім’я Франческа, для екстравертних людей спілкування та компанія можуть бути важливою частиною самоідентичності. Тому групове фото здатне передавати не лише спогад про приємну подію, а й сигнал про широке коло знайомств та любов до спільного відпочинку.

Втім, робити висновок про характер лише за таким знімком не варто. Людина могла просто вибрати фотографію, на якій вважає себе найпривабливішою, або зображення може мати для неї особливе значення.

Викличне фото не завжди означає впевненість

Відвертий або сексуальний знімок може справляти враження великої впевненості у собі. Але, на думку консультантки, іноді за демонстративною зовнішністю може стояти зовсім інша потреба — бажання отримати більше уваги та підтвердження власної привабливості.

Якщо людина сумнівається у своїй цінності або вважає себе недостатньо цікавою, підкреслено сексуальна фотографія може стати способом компенсувати ці переживання. Водночас це лише один із можливих варіантів пояснення.

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Такий знімок може бути звичайним способом самовираження, відповідати стилю людини або просто подобатися їй. До того ж глядач не знає, чому саме була обрана фотографія, тому легко приписує їй власні мотиви.

Часті зміни фото можуть мати різні причини

Одні користувачі роками не змінюють зображення профілю, а інші роблять це мало не щотижня. Дуже часта заміна фотографій може створювати враження невпевненості у собі, потреби в увазі або нестабільного уявлення про власний образ.

Іноді причиною стають емоційні зміни. Після розриву стосунків, розчарування чи іншої важливої події людина може замінити фото, щоб символічно показати початок нового етапу життя.

Але сама по собі зміна фотографії кілька разів на рік не є чимось незвичайним. Значення має контекст: новий знімок може бути пов’язаний із подорожжю, зміною зовнішності, важливою подією або просто бажанням оновити сторінку.

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Фото з партнером показує значущість стосунків

Якщо замість власного портрета людина постійно використовує фотографію з партнером, це може свідчити про важливе місце, яке стосунки займають у її житті. Таким чином вона може демонструвати світові не лише себе, а й свою ідентичність як частину пари.

У деяких випадках спільні фотографії частіше публікують люди із тривожним типом прив’язаності. Для них характерними можуть бути страх втратити партнера та сумніви щодо взаємності почуттів.

Водночас спільне фото зовсім не обов’язково означає емоційну залежність. Людина може просто пишатися своїми стосунками, любити конкретний знімок або хотіти показати важливу для неї людину.

Дитина або домашній улюбленець змінюють перше враження

Фотографія з дитиною чи домашньою твариною зазвичай створює тепліше та дружніше враження. Такий знімок може асоціюватися у глядачів із турботою, співчуттям, ніжністю та готовністю піклуватися про інших.

Особливо це може мати значення на сайтах знайомств. Фото з дитиною або твариною іноді сприймається як сигнал про надійність і готовність до тривалих стосунків.

Дослідники також виявляли, що чоловіків на фотографіях із маленьким собакою можуть оцінювати як менш загрозливих, ніж тих, хто позує сам. Тварина в кадрі здатна зробити перше враження м’якшим і полегшити початок спілкування.

Навіть кут зйомки має значення

На сприйняття людини впливає не лише те, що зображено на фото, а й те, як саме воно зроблене. Якщо людина дивиться на камеру згори вниз, вона може здаватися більш домінантною, впевненою або навіть зверхньою.

Причина частково у перспективі: глядач опиняється ніби в нижчому положенні щодо героя фотографії. Через це людина на знімку може здаватися більш відстороненою або важкодоступною, хоча в реальному житті вона може бути зовсім іншою.

Погляд у бік або вгору, навпаки, може створювати враження більшої вразливості чи стриманості. Водночас значення таких поз залежить від контексту та культурних уявлень.

Одна фотографія не може визначити характер

Попереднє дослідження за участю приблизно 66 тисяч користувачів Twitter показало, що певні особистісні риси можуть бути пов’язані з характерними особливостями фотографій профілю. Зокрема, люди, яких оцінювали як приємних і сумлінних, частіше використовували знімки, що передавали позитивні емоції, тоді як відкритіші особистості частіше обирали естетично продумані фотографії.

Але це не означає, що характер конкретної людини можна визначити за її аватаркою. Подібні закономірності виявляються під час аналізу великих груп людей, тоді як один знімок може мати десятки різних пояснень.

Тож фото профілю справді може впливати на перше враження, але не є психологічним тестом. Люди бачать лише кадр, не знаючи, чому він був обраний, що відбувалося під час його створення та яке значення він має для власника сторінки.

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