"Закрийте роти": у Львові жінка влаштувала скандал із дітьми через мову, відео розбурхало Мережу

Українська мова / © УНІАН

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Українська блогерка та публіцистка Марія Тановецька, яка живе у Львові, звернула увагу на відео, на якому доросла жінка агресивно звертається до неповнолітніх, які спілкуються між собою російською мовою. Місце, де відбуваються події, авторка допису не уточнила.

Публікація відео у Facebook викликала жваве обговорення користувачів соцмережі.

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На відео жінка вимагає від дітей припинити розмовляти російською на вулиці та грубо наказує їм «закрити роти».

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«На тебе дрони ще не прилітали? Живеш в Україні — говори українською», — заявляє вона.

Також жінка погрожує розіслати фотографії дітей директорам їхніх шкіл.

Один із хлопців у відповідь зауважує, що фотографувати дітей без дозволу не можна. Утім, співрозмовниця заявляє, що нібито має на це право через порушення «закону про неправомірну поведінку» і погрожує звернутися до поліції.

Коментуючи відео, Тановецька назвала поведінку дорослої жінки агресивною та заявила про спробу цькування дітей за мовною ознакою.

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«Поведінка дорослих, яку ми заслужили: агресія, тиск, залякування найслабших задля поширення власної етики», — написала блогерка.

Вона також поставила під сумнів вибір об’єкта для такого «виховання», зауваживши, що значно доречніше було б вимагати відповідальної громадянської поведінки від дорослих, а не тиснути на дітей.

Користувачі переважно засудили дії жінки

Публікація викликала бурхливе обговорення. Значна частина коментаторів засудила тон та методи, якими жінка намагалася вплинути на дітей.

«Не можна з дітьми так розмовляти… методом „всі закрили роти“ можна отримати зовсім протилежний результат — діти не захочуть розмовляти українською», — написав один із користувачів.

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Інша коментаторка заявила: «Як соромно за таку українізацію. Їй до екзорциста чи в сталінські часи».

Ще один користувач назвав поведінку жінки неадекватною, припустивши, що вона скористалася відсутністю поруч батьків. Інші коментатори закликали притягнути її до відповідальності за залякування дітей та погрози.

Окремо прозвучала думка, що таке агресивне нав’язування мовної поведінки нагадує конфлікт навколо мовного питання, з яким тепер стикаються українці в Польщі

Були й ті, хто підтримав жінку

Водночас у коментарях знайшлися користувачі, які стали на її бік. Один із них заявив, що жінка нібито «бореться з рашизмом як може», інший написав: «А що не так жінка сказала».

Ще один коментатор використав образливі вислови на адресу дітей та назвав їхню російськомовність «злочином проти України».

Загалом значна частина учасників обговорення зосередилася не стільки на самій вимозі використовувати українську мову в публічному просторі, скільки на неприпустимості агресивного тиску на неповнолітніх.

Нагадаємо, нещодавно поліція Львівської області розпочала перевірку за фактом конфлікту між пасажирами маршрутного автобуса у Львові, під час якого 52-річна жителька Дніпропетровської області заявила про отримання тілесних ушкоджень. Жінка виявилася матір’ю військового, а конфлікт між нею та іншими пасажирами виник через те, що вона спілкувалася російською мовою.

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