Британські дрони вперше вдарили по цілях у Росії: що про них відомо – BBC

Пожежа на складах Wildberries (ілюстративне фото) / © Exilenova+

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Безпілотники, розроблені двома британськими компаніями, вперше використали для ударів по цілях на території Росії. Йдеться про атаки на військові та промислові об’єкти, зокрема нафтопереробні підприємства та склади.

Про це повідомляє видання BBC.

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За даними видання, ці безпілотники застосовували під час масштабних ударів по російських об’єктах. Серед цілей називають нафтопереробні заводи та склади онлайн-ритейлера Wildberries. Економічні збитки від атак оцінюють у понад 35 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 48,3 мільярда доларів США).

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Раніше Україна вже використовувала британські далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по російських цілях.

У квітні Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні десятків тисяч безпілотників, зокрема далекобійних ударних систем. Загалом цього року Лондон планує поставити понад 150 тисяч дронів, а також системи Stone Cloak для протидії російській ППО та недорогі крилаті ракети.

У британському Міноборони наголосили, що продовжать забезпечувати Україну озброєнням, необхідним для захисту від російського вторгнення.

Російська сторона раніше також заявляла про застосування дронів із британськими компонентами під час атак на територію РФ. Зокрема, речниця МЗС Росії Марія Захарова говорила про удар по паливному складу в Ростовській області.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня внаслідок масштабної атаки безпілотників у Підмосков’ї спалахнули одразу кілька великих логістичних об’єктів. Серед них — склад російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно, який вважається найбільшим логістичним центром компанії.

Площа комплексу становить близько 250 тисяч квадратних метрів. Після атаки об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, а його роботу було зупинено. Водночас у районі Домодєдово також сталася пожежа на великому логістичному об’єкті.

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