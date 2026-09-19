Яке церковне свято в Україні 26 вересня

Церковне свято 26 вересня / © pexels.com

Реклама

26 вересня (9 жовтня), в православному календарі Переставлення святого апостола і євангелиста Івана Богослова. Святий апостол Іван був сином рибалки Заведея та братом апостола Якова. Разом із братом він залишив звичне життя і пішов за Христом, ставши одним із дванадцяти апостолів.

Іван належав до найближчого кола учнів Спасителя. Разом із Петром та Яковом він був свідком особливо важливих подій земного життя Ісуса Христа, зокрема Його Преображення.

Реклама

Особливе місце Івана серед апостолів підкреслюють події на Голгофі. Коли більшість учнів розійшлася, він залишався біля хреста разом із Пресвятою Богородицею. Саме тоді Христос доручив Свою Матір турботі улюбленого учня. Відтоді, за церковним Переданням, Іван піклувався про Богородицю як про рідну матір.

Реклама

Церква дала апостолу Івану особливе найменування — Богослов. Його Євангеліє помітно відрізняється від Євангелій від Матфея, Марка та Луки. Іван не лише розповідає про події життя Христа, а особливо глибоко розкриває таємницю Його Божества.

Саме Євангеліє від Івана починається величними словами про Слово, Яке було споконвіку з Богом і Саме було Богом. Центральною темою творів апостола є також любов. Іван навчає, що справжня віра в Бога невіддільна від любові до людей.

Церковна традиція приписує Івану Богослову Євангеліє від Івана, три соборні послання та книгу Одкровення, або Апокаліпсис.

З переставленням апостола Івана пов’язане особливе церковне Передання. Відчувши наближення завершення земного життя, апостол попросив своїх учнів приготувати для нього місце поховання. Він ліг у могилу, після чого учні, виконуючи його волю, накрили його землею.

Реклама

Коли інші християни дізналися про це, вони прийшли до місця поховання та відкрили могилу, однак тіла апостола там не знайшли.

Саме тому Церква говорить про переставлення, тобто перехід святого від земного життя до вічності. Церковне Передання не дає підстав перетворювати цю подію на предмет надмірних припущень: її головний сенс полягає не в таємничих подробицях, а у свідченні про святість апостола та надію християнина на вічне життя.

Церковне свято в Україні 26 вересня за старим календарем

За старим календарем в Україні 26 вересня вшановували пам’ять святого Корнилія. Він жив у I столітті та був римським сотником у Кесарії Палестинській. Святе Письмо розповідає про нього як про побожного чоловіка, який боявся Бога, творив милостиню та багато молився. Після явлення ангела Корнилій запросив до свого дому апостола Петра. Почувши його проповідь про Ісуса Христа, Корнилій разом зі своєю родиною прийняв хрещення.

Прикмети 26 вересня

Народні прикмети 26 вересня / © pexels.com

Дощ цього дня — до гарного врожаю наступного року.

Густий туман увечері — вночі може піти дощ.

Граки вже відлетіли на південь — незабаром чекали снігу та раннього похолодання.

Що не можна робити 26 вересня

Народні звичаї цього дня особливого значення надавали доброті та милосердю. Вважалося недобрим вчинком залишити без підтримки людину, яка щиро потребує допомоги, або відмовити нужденному в милостині. Таку традицію пов’язували з образом самого апостола, чиє служіння стало прикладом любові, співчуття та турботи про ближніх.

Реклама

Що можна робити 26 вересня

У день вшанування апостола Івана Богослова християни моляться святому, просячи його заступництва у різних життєвих потребах. До нього звертаються з проханнями про здоров’я та одужання, сімейне благополуччя, міцний шлюб і народження дітей. Також апостола здавна вважали покровителем тих, хто вирушає в дорогу, тому перед тривалими поїздками молилися про щасливу подорож і захист від небезпек. Небесного заступництва Івана Богослова традиційно просять також люди, діяльність яких пов’язана з навчанням, письменництвом і мистецтвом.

Новини партнерів

Новини партнерів