День фармацевта 2026 року: найкращі привітання у прозі, віршах та яскраві листівки

Привітання з Днем фармацевта 2026 року / © ТСН

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Щороку у третю суботу вересня своє професійне свято святкують українські фармацевти. 2026 року День фармацевта припадає на 19 вересня. Це чудова нагода подякувати працівникам аптек та всім фахівцям фармацевтичної галузі за їхню відповідальну працю.

Фармацевти щодня допомагають людям дбати про здоров’я, розібратися серед великої кількості препаратів та отримати необхідні лікарські засоби. Їхня робота потребує не лише професійних знань, а й уважності, витримки та вміння знаходити спільну мову з людьми.

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З нагоди професійного свята ми зібрали красиві привітання з Днем фармацевта 2026 — теплі побажання своїми словами, привітання у прозі та віршах, які можна надіслати рідним, друзям і колегам.

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Привітання з Днем фармацевта у прозі

Вітаю з Днем фармацевта! Бажаю професійних успіхів, вдячних людей поруч та задоволення від своєї справи. Нехай здоров’я буде міцним, робота приносить достаток, а в житті завжди знаходиться час для відпочинку, радості й здійснення мрій!

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваші знання, досвід і щоденна праця отримують заслужену повагу та вдячність. Бажаю миру, добробуту, сімейного затишку, наснаги та якомога більше приємних моментів. З Днем фармацевта!

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З Днем фармацевтичного працівника! Бажаю, щоб робочі будні були спокійними, покупці — доброзичливими, колеги — надійними, а зарплата завжди тішила. Нехай у житті буде більше приводів усміхатися і менше причин хвилюватися. Здоров’я, щастя та успіхів!

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Прийміть найщиріші вітання з Днем фармацевта! Ваша професія потребує точності, відповідальності та величезного багажу знань. Нехай за вашу працю вам завжди відповідають повагою і вдячністю. Бажаю професійного розвитку, благополуччя, гармонії та мирного неба!

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Вітаю з професійним святом усіх фармацевтів! Бажаю невичерпної енергії, оптимізму та сил. Нехай робота приносить не лише стабільність, а й задоволення, а кожен новий день дарує хороші новини та приємні зустрічі. Миру, любові й міцного здоров’я!

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З Днем фармацевта! Дякую за вашу уважність, терпіння та готовність щодня приходити людям на допомогу. Нехай добро, яке ви даруєте іншим, повертається до вас сторицею. Бажаю щастя, достатку, успіху та здійснення найзаповітніших бажань!

Короткі привітання з Днем фармацевта своїми словами

З Днем фармацевта! Бажаю здоров’я, професійного зростання, гідної винагороди за працю та вдячних людей. Нехай кожен день приносить гарний настрій і нові можливості!

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Вітаю з професійним святом! Нехай у роботі супроводжує успіх, удома панують любов і затишок, а в житті буде багато щасливих моментів. Миру та добробуту!

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З Днем фармацевтичного працівника! Бажаю витримки, наснаги, міцного здоров’я та добробуту. Нехай ваша важлива праця завжди буде належно оцінена!

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Щиро вітаю з Днем фармацевта! Бажаю легких робочих днів, приємних покупців, чудових колег, фінансового достатку та багато приводів для радості!

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Нехай у житті завжди буде правильний рецепт щастя: міцне здоров’я, взаємне кохання, улюблена робота, достаток і гарний настрій. З Днем фармацевта!

Красиві привітання з Днем фармацевта у віршах

З Днем фармацевта вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Хай здоров’я не підводить,

А удача поруч ходить.

Хай робота надихає,

А достаток прибуває,

Миру, затишку, тепла,

Щоб щасливою доля була!

***

Фармацевтів нині щиро

Зі святом хочемо вітати,

Побажати щастя й миру,

Ніколи духом не занепадати.

Хай робота буде вдалою,

А життя — щедрим на добро,

Щоб удача посміхалася

І в душі було тепло!

***

З професійним вашим святом!

Хай приємних днів багато

Вам дарує кожна мить,

А душа від щастя хай бринить.

Здоров’я міцного, добра і тепла,

Щоб доля прихильною завжди була.

Достатку, любові, здійснення мрій

І більше чудових та радісних днів!

***

Хай рецептом до щасливого життя

Стануть радість, успіх і кохання,

Хай здійсняться мрії й сподівання,

А добро веде у майбуття.

З Днем фармацевта щиро вас вітаємо,

Миру, сил і витримки бажаємо.

Хай робота тільки надихає,

А життя приємно дивує й окриляє!

Листівки з Днем фармацевта

Листівки з Днем фармацевта / © ТСН

Листівки з Днем фармацевта / © ТСН

Листівки з Днем фармацевта / © ТСН

Листівки з Днем фармацевта / © ТСН

Листівки з Днем фармацевта / © ТСН

Прикольні привітання з Днем фармацевта

З Днем фармацевта! Бажаю, щоб від поганого настрою завжди знаходилися ефективні «ліки» — відпустка, смачна кава та хороша компанія. А щастя, кохання і гроші нехай відпускаються без рецепта й у необмеженій кількості!

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Вітаю з Днем фармацевта! Нехай єдиними побічними ефектами вашої роботи будуть хороша зарплата, вдячність людей і чудовий настрій. Бажаю здоров’я без таблеток, щастя без рецепта та достатку без обмежень!

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У професійне свято бажаю універсального рецепта: взяти побільше здоров’я, додати щедру порцію удачі, змішати з любов’ю, приправити грошима та приймати щодня без жодних протипоказань. З Днем фармацевта!

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Нехай черги в аптеці швидко зникають, склад завжди має потрібні препарати, покупці приходять у гарному настрої, а премії виписують частіше за рецепти. Зі святом!

Привітання колегам з Днем фармацевта

Дорогі колеги! Вітаю нас із професійним святом! Бажаю кожному міцного здоров’я, терпіння, енергії та впевненості у завтрашньому дні. Нехай наша праця цінується, професійні знання примножуються, а колектив залишається дружним і згуртованим. Миру, достатку та нових успіхів!

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Шановні колеги, прийміть щирі вітання з Днем фармацевтичного працівника! Нехай професія відкриває нові можливості, робота приносить задоволення, а кожне досягнення мотивує рухатися вперед. Бажаю всім здоров’я, благополуччя, вдячних людей та мирного неба!

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