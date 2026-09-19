Трамп підписав закон Грема проти РФ: під ударом — покупці російської нафти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп 18 вересня підписав закон про посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Про це офіційно повідомив Білий дім. Закон H.R. 5334 отримав назву Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026.

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Документ розширює законодавчі санкції, тарифи та інші заборони щодо Росії, а також продовжує чинні обмеження проти Ірану.

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Одним із найважливіших положень закону є можливість запровадження мит до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російської нафти або газу чи допомагають Москві обходити санкції. Серед найбільших імпортерів російської нафти зараз — Китай та Індія.

За даними Reuters, закон передбачає застосування нових тарифних механізмів упродовж 30 днів після набуття ним чинності. Водночас документ залишає президентові США певні можливості для винятків з міркувань національної безпеки.

Крім того, санкційний пакет спрямований проти російського енергетичного й оборонного секторів, фінансових структур та так званого тіньового флоту танкерів, який Москва використовує для обходу нафтових санкцій.

Закон отримав двопартійну підтримку в Конгресі. Палата представників 16 вересня схвалила його 262 голосами проти 159, після чого документ передали Трампу на підпис. Раніше його підтримав Сенат.

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Напередодні Кремль заявляв, що нові американські санкції нібито ускладнять переговори щодо завершення війни проти України. Це є позицією російської влади; законодавці США пояснювали нові обмеження необхідністю скоротити доходи Росії, які допомагають фінансувати війну.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США підтримала процедурні правила розгляду законопроєкту про санкції проти Росії.

Ми раніше інформували, що група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

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