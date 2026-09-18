Зв’язок з Кремлем приховати не вдалося: Конгрес взявся за сина Трампа після весілля

Син Трампа зі своєю дружиною / © Associated Press

Реклама

У Палаті представників США розпочали перевірку документів, пов’язаних із фінансуванням весілля сина американського президента Дональда Трампа-молодшого олігархом Умаром Кремльовим.

Про це пише видання The Guardian.

Реклама

Демократи в Палаті представників направили Трампу-молодшому листа з вимогою звернути увагу на можливий іноземний вплив.

Реклама

Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що подарунки від людини, пов’язаної з оточенням Путіна, вимагають перевірки з точки зору національної безпеки та корупційних ризиків.

Він також запитав Трампа-молодшого, чи Кремльов коли-небудь надавав йому «щось цінне в обмін на прихильне ставлення з боку уряду США або інформацію про адміністрацію Трампа».

Наразі ситуація може вийти за межі обговорення приватного життя сім’ї президента. Якщо Конгрес продовжить вивчати обставини фінансування свята та зв’язку його учасників, історія може стати частиною ширшого розгляду про закордонний вплив та фінансові відносини сім’ї Трампа.

Син Трампа зі своєю дружиною / © Associated Press

Що передувало

Весілля Дональда Трампа-молодшого опинилася у центрі нового політичного скандалу в США після повідомлень про те, що частину витрат на святкування сплатив російський бізнесмен Умар Кремльов.

Реклама

За даними видання The Guardian, Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, сплатив два дні урочистостей після весілля Трампа-молодшого та Беттін Андерсон. Серед витрат, про які повідомлялося, — оренда приватного острова для молодят та гостей.

Особливу увагу привернули не так самі витрати, як зв’язки Кремльова з російським політичним оточенням. The Guardian зазначає, що незадовго до весільних заходів він супроводжував Володимира Путіна під час поїздки російського президента до Китаю.

Історія отримала політичне продовження через роль Трамп-молодшого в оточенні його батька. Він був політичним радником Дональда Трампа, брав участь у ухваленні низки кадрових рішень і, за повідомленнями ЗМІ, консультував президента з питань політики та підбору кандидатів.

Президент США Дональд Трамп заявив у коментарі Axios, що він «поняття не має, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося зовсім в іншому місці й в інший день».

Реклама

«Це була вечірка після весілля, організована на їхню честь. Нічого особливого! Я не був присутній на цій вечірці», — додав він.

Новини партнерів