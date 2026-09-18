6 яскравих ґрунтопокривних рослин для висаджування у вересні, які зроблять ваш сад пишнішим і виразнішим

Флокс шилоподібний / © Credits

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Садіння у вересні дозволяє рослинам добре вкоренитися до настання холодів.

The Spruce назвав шість привабливих ґрунтопокривних рослин, які додадуть барв вашому ландшафту восени.

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Каліптокарпус (Horseherb)

Ця напіввічнозелена рослина, відома також як «килимова маргаритка» (Calyptocarpus vialis), походить з південних штатів США та є морозостійкою у зонах USDA від 7 до 10.

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Вона сягає 15–30 см заввишки та утворює від весни до літа дрібні жовті квіти. Каліптокарпус найкраще почувається в напівтіні або під розсіяним світлом на добре дренованих піщаних ґрунтах. Він чудово підходить для сухих затінених ділянок, де інші рослини чи газонна трава погано ростуть.

Ця невибаглива рослина охоче розростається на відповідному місці, але треба прибирати опале листя дерев, яке може її засипати, інакше навесні їй буде складно відновити ріст.

Синьоочка (Blue-eyed grass)

Завдяки вузькому листю, схожому на травинки, синьоочка (Sisyrinchium angustifolium) залишається привабливою навіть після того, як відцвітуть її синьо-фіолетові весняно-літні квіти. Хоча ботанічно рослина не належить до злакових, вона утворює кущики заввишки 20–50 см і завширшки 15–30 см.

Обирайте для неї сонячне місце або ділянку з напівтінню і вологим, злегка кислим ґрунтом. Синьоочка походить зі східних штатів США, де росте на вологих луках і вздовж берегів струмків.

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Вона морозостійка (зони USDA 4–9), але чутлива до посухи, тому за відсутності дощів важливо регулярно її поливати. Підтримуйте ґрунт постійно вологим, щоб рослина добре вкоренилася.

Очиток (Sedum)

Низькорослі сорти очитку з яскравим м’ясистим листям, як-от Dragon’s Blood або Fuldaglut — це ефектні ґрунтопокривні рослини, які часто створюють особливе видовище, змінюючи восени своє забарвлення. Обирайте сорт, стійкий до кліматичних умов вашого регіону, і садіть його на ділянках з чудовим дренажем, наприклад, на схилах чи в альпінаріях.

Оскільки очитки мають поверхневу гіллясту кореневу систему, осіннє мульчування ґрунту навколо основи рослини (після садіння) допомагає запобігти випиранню коріння з землі під час зимових циклів замерзання і відтавання.

Флокс шилоподібний

Флокс шилоподібний (Phlox subulata), який також називають повзучим флоксом, найефектніший вигляд має під час цвітіння наприкінці весни. Посадивши його у вересні, ви забезпечите собі гарне квітнення вже наступного року.

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Його дрібне, голчасте вічнозелене (або напіввічнозелене в холоднішому кліматі) листя утворює густий зелений килим, що робить цю рослину чудовим доповненням ландшафту в зонах морозостійкості USDA 3–9.

Як і будь-які нові насадження, флокс потребує регулярного поливання доти, доки ґрунт не замерзне. Крім того, його треба замульчувати пізньої осені, щоб захистити коріння від зимових холодів.

Цератостигма плюмбагоподібна

Якщо ви шукаєте ґрунтопокривну рослину, яка має гарні сині квіти влітку, ефектне бордове листя восени та витримує ходіння по ній, цератостигма (Ceratostigma plumbaginoides) може стати ідеальним вибором.

Вона морозостійка (зони USDA 5–9), добре росте як на сонці, так і в тіні, пристосовується до різних типів ґрунту, зокрема й глинистого, та є посухостійкою. Цератостигма сягає 15–20 см заввишки. Якщо їй сподобається місце, вона активно розростатиметься завдяки кореневищам.

У 5 зоні морозостійкості обов’язково мульчуйте рослину на зиму, щоб захистити коріння від низьких температур.

Шандра (Marrubium)

Рослину легко впізнати за густим, опушеним листям. Його зелена поверхня і біла облямівка роблять шандру круглолисту (Marrubium rotundifolium) — рослину заввишки близько 25 см — особливо привабливим видом. Вона чудово почувається у сухих, спекотних і сонячних місцях із бідним ґрунтом (у зонах морозостійкості USDA 4–9), проте погано переносить умови вологого клімату.

Як представник родини ясноткових (м’ятних), шандра має схильність до агресивного розростання, але цьому можна запобігти, зрізаючи її непоказні квіти — такий захід також дозволяє оголити її вічнозелене листя.

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