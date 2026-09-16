Не заряджайте павербанк так: помилки, через які він може перегрітися і загорітися

Як правильно заряджати павербанк / © pexels.com

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Коли електроенергія зникає на кілька годин, павербанк перетворюється з аксесуара на одну з найпотрібніших речей у домі. Від нього заряджають смартфони, навушники, ліхтарики, роутери та інші гаджети.

Через інтенсивне використання ми часто підключаємо зовнішній акумулятор до розетки одразу після появи світла — і залишаємо його заряджатися, займаючись своїми справами.

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Саме тут варто бути особливо уважними. Усередині більшості таких пристроїв розташовані літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Вони здатні накопичувати багато енергії у невеликому корпусі, але у разі пошкодження, виробничого дефекту, короткого замикання чи критичного перегрівання можуть становити пожежну небезпеку.

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Павербанк сильно нагрівся — це нормально чи вже небезпечно

Невелике нагрівання під час заряджання саме по собі не обов’язково означає несправність. Особливо помітним воно може бути під час заряджання з високою потужністю.

Насторожитися потрібно, якщо поведінка пристрою змінилася: корпус став значно гарячішим, ніж раніше, з’явився сторонній запах, тріск, деформація або здуття.

У такому разі продовжувати користуватися павербанком не варто.

Особливо небезпечне здуття корпусу. Воно може свідчити про пошкодження або деградацію акумулятора. Проколювати, стискати, розбирати чи намагатися самостійно «полагодити» такий пристрій не можна.

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Де ви заряджаєте павербанк — має значення

Одна з найгірших ідей — залишити павербанк заряджатися на ліжку, дивані, під ковдрою чи подушкою.

М’яка поверхня погіршує відведення тепла, а тканина та постіль є горючими матеріалами. Так само не варто накривати пристрій одягом або залишати його працювати всередині щільно закритої сумки.

Для заряджання краще обирати сухе місце з нормальною вентиляцією та твердою поверхнею, подалі від джерел тепла й легкозаймистих предметів.

ДСНС також рекомендує не накривати резервні джерела живлення під час використання або заряджання та припиняти користуватися ними у разі незвичного підвищення температури.

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Чому не варто залишати павербанк заряджатися без нагляду

Якісні сучасні павербанки мають електронні системи захисту від перезаряджання, короткого замикання, перевантаження та перегрівання. Проте покладатися лише на автоматику не варто.

Захист може не спрацювати належним чином у несправному, пошкодженому або неякісному пристрої.

Тому заряджати павербанк, коли нікого немає вдома, небажано. Так само краще не залишати його підключеним до мережі на всю ніч, особливо якщо пристрій старий, має пошкодження або вже поводився незвично.

Після завершення заряджання його доцільно від’єднати від мережі.

Дешевий кабель теж може стати проблемою

Причиною сильного нагрівання іноді стає не сам акумулятор, а кабель, зарядний блок або пошкоджений роз’єм.

Особливо обережно варто ставитися до аксесуарів без зрозумілого походження та характеристик.

Якщо штекер сидить у роз’ємі нещільно, кабель має заломи або пошкоджену ізоляцію, а блок живлення чи конектор сильно нагріваються, користуватися ними не слід.

Найкращий варіант — зарядний пристрій і кабель, рекомендовані виробником павербанка та розраховані на необхідні параметри живлення.

Чи небезпечна швидка зарядка

Сама технологія швидкого заряджання у справному сумісному обладнанні не означає, що павербанк обов’язково перегріється або загориться.

Проблеми можуть виникнути, коли використовуються неякісні акумулятори, несправні зарядні пристрої або обладнання, не розраховане на відповідну потужність.

Швидке заряджання також може супроводжуватися більшим виділенням тепла. Тому якщо павербанк раптом почав нагріватися значно сильніше, ніж зазвичай, це привід від’єднати його та перевірити стан пристрою.

Не заряджайте павербанк одразу після морозу

Це правило особливо актуальне восени та взимку.

Якщо павербанк довго перебував на холоді, після повернення до теплого приміщення не варто одразу під’єднувати його до зарядного пристрою.

Потрібно дати акумулятору нагрітися до кімнатної температури природним шляхом. Не кладіть його для цього на батарею чи біля обігрівача.

Різкі температурні перепади та заряджання акумулятора за невідповідної температури негативно впливають на його ресурс і можуть збільшувати ризик пошкодження.

Падіння павербанка не завжди минає без наслідків

Зовні пристрій може виглядати цілим навіть після сильного удару, тоді як усередині акумулятор або його компоненти могли пошкодитися.

Тому після серйозного падіння зверніть увагу на поведінку павербанка.

Якщо він почав швидко розряджатися, незвично грітися, заряджатися ривками, вимикатися, деформувався або з’явився сторонній запах — подальше використання може бути небезпечним.

Ще одна помилка — заряджати павербанк і телефон одночасно

Деякі моделі підтримують так зване наскрізне заряджання: павербанк підключений до розетки й одночасно заряджає смартфон.

Але ця функція має бути передбачена виробником.

Якщо в характеристиках або інструкції немає інформації про підтримку pass-through charging, краще не використовувати павербанк у такому режимі. Одночасне заряджання та віддавання енергії створює додаткове теплове навантаження.

7 ознак, що павербанк краще більше не використовувати

Припиніть експлуатацію пристрою, якщо помітили хоча б одну з таких ознак:

корпус здувся або деформувався;

з’явилися тріщини чи інші серйозні механічні пошкодження;

павербанк став набагато сильніше нагріватися;

відчувається запах горілого, хімічний або інший незвичний запах;

з’явилися тріск, шипіння чи інші нетипові звуки;

пошкоджені USB-роз’єми або зарядний порт;

після падіння пристрій почав працювати нестабільно.

Не варто продовжувати користуватися таким павербанком лише тому, що він усе ще заряджає телефон.

Що робити, якщо павербанк задимівся або загорівся

Якщо підключений до електромережі пристрій почав диміти, і це можна зробити без ризику для себе, потрібно припинити подавання електроенергії.

Не беріть розпечений або пошкоджений акумулятор голими руками і не вдихайте дим.

У разі пожежі телефонуйте 101.

ДСНС наголошує: увімкнені електроприлади не можна гасити водою. Для гасіння електрообладнання рятувальники рекомендують використовувати відповідний порошковий або вуглекислотний вогнегасник.

Як зменшити ризик під час щоденного використання

Головне правило просте: павербанк не повинен ставати пристроєм, про який згадують лише тоді, коли він перестає працювати.

Час від часу оглядайте корпус і роз’єми, не допускайте потрапляння води, не залишайте акумулятор під прямим сонцем або біля обігрівачів, використовуйте справні кабелі та не заряджайте пристрій на горючих поверхнях.

Особливо уважно перевірте старі павербанки перед сезоном тривалих відключень електроенергії. Якщо акумулятор має ознаки пошкодження або поводиться не так, як раніше, економити на його заміні не варто.

Під час блекауту заряд телефону справді важливий. Але ще важливіше, щоб резервне джерело живлення залишалося безпечним.

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