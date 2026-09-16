«Душили та погрожували вивезти в ліс»: ветеран, який воював в гарячих точках, заявив про жорсткий напад ТЦК (відео)

Ветеран та працівники ТЦК / © Громадське

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Блогерка Дана Находка 14 вересня заявила, що її чоловіка, ветерана Дмитра Находа, нібито побили військовослужбовці ТЦК у Ковельському районі Волинської області. Водночас в обласному ТЦК та СП заперечили ці звинувачення та оприлюднили відео з бодікамер військовослужбовців.

Про це повідомляє hromadske, яке поспілкувалося із самим Дмитром Находом та представниками Волинського обласного ТЦК та СП.

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Воював у Білогорівці та Бахмуті: дружина ветерана заявила про побиття

У відео, оприлюдненому 14 вересня, Дана Находка розповіла, що її чоловіка, який добровольцем пішов на фронт, воював у Білогорівці та Бахмуті, був поранений і має III групу інвалідності через втрату слуху, нібито силоміць посадили в автомобіль ТЦК біля його будинку.

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За словами жінки, спочатку військовослужбовці начебто не перевіряли документи чоловіка, а вже в автомобілі почали його бити, душити та погрожувати вивезти в ліс і зламати пальці.

Вона також стверджувала, що коли Дмитро дістав телефон, щоб показати наявність відстрочки, військові нібито намагалися відібрати або пошкодити пристрій.

«Коли він почав говорити, що він військовий, просто кричати про це, йому казали: „А, військовий і не служиш?“ — і били ще», — розповідала Дана.

Жінка також заявила, що після того, як військові побачили документи про відстрочку, чоловіка нібито виштовхнули з автомобіля. Коли він спробував сфотографувати бус, за її словами, військовослужбовці знову підійшли до нього, душили та вимагали видалити фото.

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Чоловік просив відвезти його до лікарні в Ратному: що заявили у Волинському ТЦК

У Волинському обласному ТЦК та СП заперечили звинувачення ветерана та його дружини. Там стверджують, що військовослужбовці перевірили документи Дмитра. За даними ТЦК, він показав інформацію у застосунку «Резерв+», повідомив про проходження військової служби та наявність відстрочки у зв’язку з інвалідністю.

У центрі комплектування також зазначили, що чоловік просив відвезти його до лікарні в Ратному. Однак, за їхньою версією, до службового автомобіля його не взяли, оскільки цей транспорт використовують виключно для супроводу військовозобов’язаних до ТЦК.

Після перевірки даних Дмитро нібито самостійно попрямував до лікарні.

«Після цього група оповіщення залишила місце події та продовжила виконання службових обов’язків. Наголошуємо, що чоловік у службовому автомобілі ТЦК не перебував, а факти побиття чоловіка чи відібрання у нього телефона не підтверджуються», — заявили у Волинському ОТЦК та СП.

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Побили та виштовхали з буса: ветеран має іншу версію подій

Сам Дмитро Наход у коментарі hromadske підтвердив, що військовослужбовці ТЦК перевіряли його документи. Водночас його версія подій відрізняється від тієї, яку оприлюднив обласний ТЦК.

За словами ветерана, після перевірки документів його все ж затягнули до автомобіля, де нібито побили.

«Я відійшов метрів на п’ять. Вони знову під’їхали, відчинили двері. Один застосував балончик, двоє затягнули мене в машину й почали там бити. Потім виштовхнули з буса. Після цього я хотів зафіксувати поліціянтів і той бус. Вони ще раз під’їхали, знову мене схопили, і тоді вже побили дуже сильно», — розповів Дмитро.

Ветеран також стверджує, що бодикамери військовослужбовців нібито зафіксували лише початок конфлікту, після чого їх могли вимкнути. За його словами, відео, які він знімав сам, військові видалили.

Фото: hromadske / © Громадське

Чоловік звернувся до лікарні та поліції

Після інциденту Дмитро Наход звернувся до лікарні та поліції. Його дружина повідомила, що медики зафіксували крововилив в оці та кілька гематом. Водночас окремого огляду судмедексперта чоловік не проходив.

У поліції Волині повідомили, що матеріали за фактом інциденту передали до Державного бюро розслідувань у Львові.

Нагадаємо, на Волині цивільні підрізали бус ТЦК, внаслідок чого авто влетіло у стовп, 4 постраждалих.

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