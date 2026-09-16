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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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92
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Мессі викликали до збірної Аргентини на прощальний матч: коли та з ким зіграють

Лео проведе "останній танець" у національній збірній.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі, який наприкінці серпня оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини, отримав виклик до національної команди на свій прощальний матч.

Про це повідомила пресслужба "альбіселесте".

Останній у кар'єрі 39-річного Мессі поєдинок за збірну Аргентини відбудеться 6 жовтня. Цього дня аргентинці зіграють товариський поєдинок з Беніном у Буенос-Айресі.

Перед цим аргентинці також проведуть спаринги з Болівією та Буркіна-Фасо. Але зазначається, що Мессі приєднається до команди саме на гру з Беніном.

"Ми хочемо оголосити, що після обговорення з тренером національної збірної Ліонелем Скалоні вирішили запросити найкращого гравця світу, ікону нашої національної команди, нашого капітана Ліонеля Мессі, щоб він отримав заслужене прощання 6 жовтня тут, в Аргентині.

Крім того, після того, як Ліонель прийняв пропозицію, запрошуємо всіх гравців, які грали разом з ним на ЧС-2022 в Катарі, приєднатися до нього разом із сім'ями на незабутній матч для всіх аргентинців, які підтримують національну збірну, стежачи за "останнім танцем" найкращого гравця світу", — сказав президент Аргентинської футбольної асоціації (AFA) Клаудіо Тапія.

Мессі провів 207 матчів за збірну Аргентини, в яких забив 125 голів і зробив 68 асистів.

У складі національної команди він виграв чемпіонат світу-2022, двічі став переможцем Кубка Америки (2021, 2024), був фіналістом Мундіалів 2014 та 2026 років.

Раніше повідомлялося, що Мессі опублікував зворушливий допис після поразки у фіналі ЧС-2026.

Також ми розповідали, що у віці 68 років помер батько Ліонеля Мессі.

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