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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Найвужчий автомобіль у світі: Fiat шириною лише 50,2 см встановив рекорд Гіннеса

Італійський механік Андреа Марацці створив автомобіль шириною лише 50,2 см. Рекордний Flat Fiat зібрали на базі Fiat Panda 1993 року, а його характеристики вражають не менше за габарити.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Найвужчий автомобіль у світі

Найвужчий автомобіль у світі

Італійський механік Андреа Марацці спроєктував та зібрав найвужчий у світі автомобіль, придатний для повноцінної їзди. Основою для створення рекордного транспортного засобу завширшки лише 50,2 см слугувала модель Fiat 1993 року випуску.

Про це йдеться у відео Книги рекордів Гіннеса.

Який вигляд має найвужчий у світі автомобіль: огляд

Це вужче за більшість стандартних валіз для ручної поклажі та майже вдвічі менше за ширину звичайного велосипеда.

Представники організації офіційно підтвердили рекорд у вересні 2026 року, а опис диво-машини увійшов до нового випуску Книги рекордів Гіннеса 2027 року.

Проєкт під назвою Flat Fiat винахідник реалізував на базі родинного підприємства з утилізації та розбирання авто Autodemolizione Marazzi. На розрізання, зварювання та повну перебірку Fiat Panda 1993 року випуску майстер витратив близько року.

При цьому приблизно 99% використаних деталей — оригінальні запчастини від «Фіата», за винятком силової установки. У результаті тривалих експериментів кузов зменшився приблизно до третини від свого заводського розміру.

Технічні параметри та можливості рекордсмена:

  • Габарити: довжина — 3,40 м, висота — 1,45 м, ширина — 50,20 см.

  • Вага: близько 264 кг.

  • Силова установка: маленький електродвигун від електроскутера з батареєю на 24V.

  • Динаміка: максимальна швидкість сягає 15 км/год, а запас ходу на одному заряді — орієнтовно 25 км.

  • Оснащення: компактне кермо, чотири колеса, одна передня фара та два задні ліхтарі.

Салон розрахований строго на одну людину: водій сидить рівно по центру і займає практично весь внутрішній простір. Попри те, що машина повністю робоча та їздить на електротязі, вона не має сертифікації для доріг загального користування

Через це пересуватися на ній можна лише у закритих приміщеннях, на спеціальних майданчиках або під час демонстраційних шоу.

Для порівняння, навіть надкомпактний міський мікроавтомобіль Renault Twizy має ширину від 120 до 140 см, тобто є щонайменше вдвічі ширшим за витвір італійця. У Книзі рекордів Гіннеса наголосили, що фіксували досягнення саме в категорії «найвужчий автомобіль», а не найменший за загальними габаритами.

За оцінками експертів, хоча цей екземпляр створений у єдиному числі й не піде у серійне виробництво, він наочно демонструє крайні межі економії простору.

У гаражі знайшли покинутий суперкар за мільйон доларів

Нагадаємо, у підземному гаражі в Токіо виявили рідкісний покинутий суперкар Honda NSX-R першого покоління, вкритий товстим шаром пилу. Автомобіль у фірмовому жовтому кольорі та бездоганному стані вважається «святим Граалем» для колекціонерів, а його вартість перевищує 1 мільйон доларів.

В інтернет-спільноті припускають, що машина залишилася без руху через смерть власника та суворі японські закони про спадщину, які ускладнюють переоформлення або продаж такого майна.

Honda NSX-R — це ексклюзивна полегшена версія з 3,2-літровим двигуном V6, створена за участю легендарного гонщика Айртона Сенни. Модель випускалася лише для ринку Японії з 1992 по 1995 рік тиражем усього в 483 екземпляри.

Завдяки відмові від кондиціонера, звукоізоляції та аудіосистеми, а також встановленню карбон-кевларових сидінь Recaro, вагу авто зменшили на 120 кг. Цінність цієї серії стрімко зростає, і експерти вважають, що знайдений екземпляр міг би встановити новий ціновий рекорд у разі легального продажу.

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