Два роки живе в авто, щоб не платити за оренду: чоловік розкрив свої витрати

Американець два роки живе в Tesla замість будинку. Фото: скриншот з відео на Youtube/Nico Murillo

Реклама

Житель Каліфорнії, США, Ніко Мурільйо вже два роки використовує Tesla Model X не лише як автомобіль, а й як власне житло. Чоловік підрахував, що щомісяця витрачає близько 2200 доларів та більше не платить за оренду та комунальні послуги.

Про це повідомило видання Supercar Blondie.

Реклама

Мурільйо раніше працював на підприємстві Tesla у Фрімонті. Після звільнення 2024 року він продав свій будинок вартістю 1,2 млн доларів, утримувати який більше не міг. Отримані гроші чоловік вирішив заощадити, а сам зосередився на розвитку YouTube-каналу.

Реклама

Для проживання Мурільйо використовує Tesla Model X. Автомобіль має режим Camp Mode, який дає змогу підтримувати температуру та циркуляцію повітря в салоні, а також залишати доступним живлення через USB та 12-вольтові розетки вночі.

Одним із ключових питань для такого способу життя стала гігієна. Американець придбав абонементи до цілодобових спортзалів, де користується душем і туалетом. Ночує він у різних місцях — зокрема в тихих житлових районах, біля цілодобових спортзалів, на стоянках для вантажівок та майданчиках для відпочинку.

За словами Мурільйо, відмова від традиційного житла дозволила йому позбутися витрат на оренду, електроенергію, газ, воду та вивезення сміття. Він стверджує, що свого часу завдяки цьому міг заощаджувати близько 1500 доларів на місяць, навіть працюючи на звичайній роботі в GNC.

Водночас життя в автомобілі має і додаткові витрати. Зокрема, складніше економити на харчуванні, адже немає звичайної кухні, де можна регулярно готувати їжу. На їжу Мурільйо закладає до 800 доларів на місяць.

Реклама

Ще близько 720 доларів щомісяця йде на постійні платежі. До цієї суми входять медичне та автомобільне страхування, абонементи до спортзалу, мобільний тариф із точкою доступу та інші витрати.

Загалом, за підрахунками американця, життя в Tesla обходиться йому приблизно у 2200 доларів на місяць. У цю суму, за його словами, входять усі його основні витрати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що неочікуваний конфлікт із сусідами через звичайну камеру на штативі змусив користувачів соцмереж бурхливо обговорювати межі приватності.

Новини партнерів

Новини партнерів