Польща готується до найгірших сценаріїв через РФ: заява голови МВС

Прапор Польщі

Реклама

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що країна готується до можливих негативних сценаріїв. Зокрема, до потенційного нападу Росії.

Про це пишуть wiadomosci.wp.pl.

Реклама

В інтерв’ю виданню «Rzeczpospolita» він зазначив, що найгіршим сценарієм для всієї Європи є поразка України у війні та подальше просування російської експансії.

Реклама

«Якщо виникає загроза, ми попереджаємо про неї поляків і захищаємо нашу безпеку. Цілком природно, що ми готуємося до песимістичних сценаріїв, глибоко вірячи в те, що вони ніколи не стануть реальністю», — сказав Кервінський.

За його словами, у Польщі вже розробляють плани евакуації на випадок можливого нападу Росії. Такі плани мають бути підготовлені на рівні кожної гміни, воєводства, а також існує загальнодержавна програма.

Міністр наголосив, що ефективність цих планів залежатиме від спроможності всієї системи оборони та реагування на кризові ситуації.

Кервінський також заявив, що Польща може зіткнутися з новими російськими провокаціями поблизу кордону. Зокрема, за його словами, не виключені спроби російських літальних апаратів наблизитися до польського кордону або перетнути його, після чого це можуть назвати «випадковістю».

Реклама

Глава МВС Польщі також розповів про вдосконалення системи оповіщення населення. За його словами, влада аналізує попередні ситуації та працює над створенням застосунку, який інформуватиме громадян про різні загрози, а також над інтеграцією системи попередження.

Росія «пробиває» кордони Польщі — останні новини:

ISW вважає, що Росія вперше за два роки здійснила навмисне вторгнення на територію Польщі — йдеться про російський військовий гелікоптер, який перетнув польський кордон. Аналітики наголошують, що цей інцидент варто розглядати на тлі зростання російських провокацій проти країн НАТО. Водночас Польща вже посилювала готовність своєї ППО та авіації через російські удари по Україні, а польські військові повідомляли, що під час останніх операцій порушення повітряного простору країни не зафіксували.

23 вересня Польща підняла військову авіацію через масовану атаку РФ по Україні. У Люблінському воєводстві оголосили попередження про можливу повітряну загрозу, а прикордонні пункти в Дорогуську та Зосіні, що межують з українськими КПП «Ягодин» та «Устилуг», тимчасово евакуювали. Повітряні операції польських військових тривали менш ніж годину та мали превентивний характер. Порушення польського повітряного простору не зафіксували, а після відбою тривоги роботу пунктів пропуску відновили. Через необхідність забезпечити роботу військової авіації тимчасово призупиняли діяльність аеропортів Любліна та Ряшева.

Новини партнерів