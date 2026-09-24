Польша готовится к худшим сценариям через РФ: заявление главы МВД

Флаг Польши

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Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский заявил, что страна готовится к возможным негативным сценариям. В частности, к потенциальному нападению России.

Об этом пишут www.wiadomosci.wp.pl.

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В интервью изданию Rzeczpospolita он отметил, что наихудшим сценарием для всей Европы является поражение Украины в войне и дальнейшее продвижение российской экспансии.

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«Если возникает угроза, мы предупреждаем о ней поляков и защищаем нашу безопасность. Естественно, что мы готовимся к пессимистическим сценариям, глубоко веря в то, что они никогда не станут реальностью», — сказал Кервинский.

По его словам, в Польше уже разрабатываются планы эвакуации на случай возможного нападения России. Такие планы должны быть подготовлены на уровне каждой гмины, воеводства и существует общегосударственная программа.

Министр подчеркнул, что эффективность этих планов будет зависеть от возможности всей системы обороны и реагирования на кризисные ситуации.

Кервинский также заявил, что Польша может столкнуться с новыми российскими провокациями вблизи границы. В частности, по его словам, не исключены попытки российских летательных аппаратов приблизиться к польской границе или пересечь ее, после чего это могут назвать «случайностью».

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Глава МВД Польши также рассказал об усовершенствовании системы оповещения населения. По его словам, власти анализируют предварительные ситуации и работают над созданием приложения, которое будет информировать граждан о различных угрозах, а также над интеграцией системы предупреждения.

Россия «пробивает» границы Польши — последние новости:

ISW считает, что Россия впервые за два года совершила умышленное вторжение на территорию Польши — речь идет о российском военном вертолете, пересекшем польскую границу. Аналитики отмечают, что этот инцидент следует рассматривать на фоне роста российских провокаций против стран НАТО. В то же время, Польша уже усиливала готовность своей ПВО и авиации из-за российских ударов по Украине, а польские военные сообщали, что во время последних операций нарушение воздушного пространства страны не зафиксировали.

23 сентября Польша подняла военную авиацию из — за массированной атаки РФ по Украине. В Люблинском воеводстве объявили предупреждение о возможной воздушной угрозе, а пограничные пункты в Дорогуске и Зосине, граничащие с украинскими КПП «Ягодин» и «Устилуг», были временно эвакуированы. Воздушные операции польских военных продолжались менее часа и носили превентивный характер. Нарушения польского воздушного пространства не зафиксировали, а после отбоя тревоги работу пунктов пропуска возобновили. Из-за необходимости обеспечения работы военной авиации временно приостанавливали деятельность аэропортов Люблина и Ряшева.

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