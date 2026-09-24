Иранский дрон.

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время массированной российской атаки по Украине утром 24 сентября воздушное пространство соседней Молдовы, по меньшей мере, четыре раза нарушили беспилотники. Раздались сильные взрывы, после которых обнаружили обломки двух дронов. Предварительно речь идет о «Гербере».

Все, что известно о дронах в Молдове и последствиях взрывов, читайте на сайте ТСН.ua.

Реклама

Утром жители Шолданештского и Флорештского районов сообщили о пролете дронов в нескольких населенных пунктах, а также о сильных звуках взрывов. В частности, шумно было вблизи населенного пункта Черница Флорештского района. Позже правоохранители обнаружили обломки БпЛА в поле у фермы в районе Флорешты.

Реклама

Взрыв дронов

Полиция заявила: эксперты из подразделения технической экспертизы установили, что обломки дрона по своим характеристикам напоминают «Герберу». БпЛА был оснащен встроенной камерой. Это первый случай обнаружения беспилотника такого типа на территории Молдовы.

Эксперты установили, что дрон столкнулся с деревом, затем упал на землю и взорвался. Полиция продолжает расследование для установления точной модели, производителя, технических характеристик и всех обстоятельств инцидента.

Дроны в Молдове — что известно

В Министерстве обороны Молдовы заявляли, что дроны нарушили воздушное пространство во время атаки на Украину. В частности, по Одесской области. Кроме того, беспилотники залетели на территорию с Винницкой и Черновицкой областей.

«Служба воздушных операций продолжает мониторинг национального воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами», — заявили в ведомстве.

Реклама

Из соображений безопасности на севере Молдовы временно закрывали воздушное пространство.

Специализированные подразделения полиции направили на место происшествия. В то же время граждан призывают сохранять спокойствие и не приближаться к неизвестным или подозрительным объектам, обнаруженным на земле.

Реакция властей

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российскую атаку по Украине и заявила, что сегодня утром четыре российских дрона залетели в воздушное пространство страны. По меньшей мере, один из БпЛА взорвался на севере Молдовы.

«Война, которую ведет Россия, подвергает угрозе всю Европу. Мы осуждаем эту войну и солидарны с Украиной», — подчеркнула президент.

Реклама

Спикер парламента Игорь Гросу назвал инцидент «прямой угрозой безопасности и суверенитету Молдовы».

«Сегодня жители севера Молдовы проснулись от звуков беспилотников, которые незаконно пересекли воздушное пространство страны», — сообщил Гросу.

МИД осудил неоднократные нарушения воздушного пространства российскими дронами. Ведомство требует от РФ немедленно прекратить атаки на Украину и какие-либо действия, угрожающие безопасности Молдовы и ее граждан.

«Эти инциденты являются вопиющим нарушением суверенитета Молдовы и непосредственно угрожают жизни граждан. Ответственность за них полностью лежит на России, которая расширяет свою агрессивную войну за пределы Украины», — заявили в министерстве.

Атака на Молдову - фото и видео

Дата публикации 10:31, 24.09.26 Количество просмотров 6 Дроны напугали жителей Молдовы - видео

Обломки дронов в Молдове. / © Newsmaker.md

Обломки дронов в Молдове. / © Newsmaker.md

Обломки дронов в Молдове.

Обломки дронов в Молдове.

Напомним, этой ночью и утром Польша и Румыния экстренно подняли истребители из-за угрозы со стороны России. В частности, румынская система радиолокационного наблюдения фиксировала группу воздушных целей, двигавшихся к северу от населенного пункта Килия-Веке на территории Украины, вблизи границы.

Заметим, утром 23 сентября в Польше объявляли тревогу из-за атаки на Волынскую область. В Люблинском воеводстве эвакуировали пограничные переходы в Дорогуске и Зосине, которые смежны с украинскими КПП на Волыни. Также была приостановлена деятельность в аэропортах Люблина и Ряшева.

Новости партнеров

Новости партнеров