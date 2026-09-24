Молниеносный успех: ВСУ прорвались вперед в трех областях, планы врага срываются

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В последние дни украинские войска демонстрируют успехи на передовой. Силы обороны прорвались вперед в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, срывая наступательные операции противника.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW), а также проинформировал о ситуации на фронте Генеральный штаб ВСУ.

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Где ВСУ продвинулись на фронте — ситуация на разных направлениях

Сумская область

По данным ISW, 22 и 23 сентября российские войска продолжали наступление на севере Сумской области. В то же время, украинские защитники не позволили противнику достичь дальнейшего продвижения.

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Американские аналитики отмечают, что российская армия несет значительные потери из-за применения тактики инфильтрации на севере региона.

Также сообщается о серии авиационных ударов российских войск по Сумам.

Харьковская область

По информации Института, в последние дни российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов на этом направлении у них нет.

Линия фронта здесь остается сложной для определения, поскольку позиции украинских и российских войск в значительной степени перемешаны. Это усложняет установление контроля за отдельными участками территории.

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В то же время Силы обороны недавно продвигались на Купянском направлении. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские защитники оттеснили российских оккупантов к западу от Калиново, расположенного к северу от Купянска.

Кроме того, украинских военных фиксировали вблизи Калиново и к северу от Кондрашовки. Это создает возможности для улучшения позиций Сил обороны на флангах Купянска.

Донецкая область

Украинские военные недавно добились успехов в районе Часова Яра. По данным аналитиков, Силы обороны продвинулись в восточной и центральной частях Молочарки, расположенной юго-западнее Часова Яра и севернее Константиновки.

Также зафиксировано продвижение украинских защитников к востоку от Стенки, расположенной к северо-востоку от Константиновки.

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На других участках Донецкой области Силы обороны недавно продвинулись к югу и юго-востоку от Новопавловки. В то же время российские захватчики либо продвинулись, либо продолжили удерживать свои позиции юго-восточнее населенного пункта.

Запорожская область

Силы обороны совершили продвижение к юго-востоку от Александровки. Кроме того, украинские военные продвинулись или сохранили свои позиции в южной части Орехова.

В то же время российские войска пытались проникнуть к северо-востоку от города.

Также украинские бойцы продолжают успешно препятствовать логистическим операциям россиян на оккупированной территории Запорожской области.

Ситуация на фронте сейчас — новости от Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки на фронте произошло 277 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил восемь штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 11 вражеских атак. Захватчики пытались продвинуться в направлении Терновой, Старицы, Волчанска, Караичного, Малой Волчьей, Озерного и Обуховки.

На Купянском направлении противник трижды пытался улучшить свое тактическое положение, проводя штурмы в направлении Куриловки, Новоосиново и Ковшаровки.

На Лиманском направлении украинские защитники отразили попытки российских войск вклиниться в оборону. В целом оккупанты 15 раз атаковали в направлении Новоселовки, Дробышево, Лимана, Масляковки, Дибровы и Шейковки.

На Славянском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в районах Ямполя, Стародубовки и Николаевки.

На Краматорском направлении противник атаковал в направлении Юрковки.

Больше всего атак на этом отрезке фронта зафиксировали на Константиновском направлении — 30. Российские военные штурмовали позиции ВСУ в районе Константиновки, а также пытались продвинуться в направлении Иванополья, Новоселовки, Миколайполья, Степановки, Новопавловки, Райского, Торецкого, Вильного и Степов.

Еще 23 атаки противник совершил на Покровском направлении. Россияне пытались продвинуться в направлении Светлого, Нового Донбасса, Белицкого, Новогришино, Гуливого, Сергеевки, Молодецкого, Муравки и Новопавловки.

На Александровском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении российская армия 10 раз атаковала позиции украинских защитников. Противник пытался продвинуться в направлении Риздвянки и Копанив.

На Ореховском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свои позиции, атакуя в направлении Заречного, Новоандреевки, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении российские войска атаковали в направлении Марганца и Днепровского.

Война в Украине — последние новости

Напомним, накануне проект DeepState сообщил, что Силы обороны Украины возобновили контроль над территорией площадью около 2 кв. км возле села Западное на Купянщине. Штурмовики зачистили лесной массив западнее Двуречной, вытеснив российские войска из опорных пунктов.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за восемь месяцев текущего года российская армия потеряла на фронте 248 964 солдата убитыми и тяжелоранеными. Глава государства сравнил эти масштабы с тем, что 21 страна мира имеет меньшее общее население, чем количество потерь России за этот период.

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