- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 2 мин
Российские удары уже почти у Польши: Варшава начала срочно укреплять границу
После серии российских ударов вблизи украино-польской границы Варшава усиливает пункты пропуска и пограничную инфраструктуру.
Польша начала усиливать инфраструктуру на границе с Украиной после российских ударов, которые произошли всего в нескольких километрах от польской территории. Военные уже обустраивают дополнительные укрепления, наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.
В воскресенье российский беспилотник ударил по пассажирскому поезду вблизи украинско-польской границы, а другой дрон — по грузовику на расположенной неподалеку автозаправочной станции.
Из-за угрозы пограничникам пришлось временно приостановить движение через границу, эвакуировать людей из транспортных средств и искать укрытие.
«Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. Согласно решению нашего правительства, инфраструктура, используемая пограничной службой, усиливается», — заявил Косиняк-Камиш.
По его словам, военнослужащие 18-го инженерного полка уже работают над укреплением пунктов пропуска и другой инфраструктуры вблизи польско-украинской границы.
Польское военное командование уточнило, что для устройства защиты используют специальные складные контейнеры с металлической сеткой. Их заполняют песком или гравием, после чего конструкции могут служить защитными стенами от взрывной волны.
Также военные обустраивают наблюдательные и сторожевые посты возле пунктов пропуска в Дорогуске, Медике и Корчевой.
Напряжение на польской границе: последние новости
Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочок призвал жителей приграничных районов быть готовыми к возможной воздушной угрозе.
Он подчеркнул, что российские удары по объектам в нескольких километрах от польской границы существенно увеличивают риски и для самой Польши.
«Если есть удары в двух километрах от польской границы, это очень увеличивает риски и для нас», — заявил Мрочок.
Жителям приграничных районов он рекомендовал заранее знать самые безопасные места в своих домах. Для частных домов это могут быть подвалы или гаражи, а в многоквартирных – внутренние помещения по принципу «двух стен».
На этом фоне из Москвы прозвучали прямые угрозы Варшаве. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае военного столкновения с Россией польская государственность якобы может "прекратить существование за два-три дня".
Так он отреагировал на заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о военных возможностях Варшавы и Москвы.