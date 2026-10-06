Туск заявил об угрозе и призвал быть готовыми «к любому сценарию»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.

Об этом глава правительства высказался в ходе мероприятий в Университете военных исследований, пишет RMF24.

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По его словам, будущее и безопасность Польши напрямую зависят от силы армии, эффективности государства и экономики, а также единства общества и военного и гражданского руководства.

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«Ни враг, ни союзник не будут решать, по какому пути пойдут поляки, кто руководит Польшей или как мы строим нашу армию. Именно в этом настоящий суверенитет», — заявил премьер.

Туск отметил, что особое значение имеет подготовка военных и государственных структур, ведь именно от их способности действовать, мыслить и быстро внедрять новые решения зависит безопасность Польши как в военной, так и в гражданской сфере.

Угроза для Польши — что известно

Соседняя Польша усиливает оборону на территории Украины. В Люблинском воеводстве впервые развернут батарею систем противовоздушной обороны Patriot, создадут новую бригаду беспилотных систем и обустроят вертолетную базу. Причиной таких действий Варшавы стали рост угроз безопасности и увеличение количества воздушных операций над Украиной.

Ранее Туск заявлял о «очень сложных неделях» впереди из-за существенного обострения российской агрессии против Украины. По его словам, из-за напряженной обстановки за восточной границей польские силовые и оборонные структуры находятся в состоянии максимальной готовности.

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Кроме того, глава МВД Марцин Кервинский заявил, что страна готовится к возможным кризисным сценариям, в том числе нападению России. По его словам, в Польше разрабатываются планы эвакуации на уровне гмин, воеводств и всего государства.

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