Ваш дом всегда будет чистым: в чем состоит простой метод уборки 6/10

Метод уборки 6/10 / © pexels.com

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Посуда накапливается, на полу появляется пыль, а некоторые дела мы откладываем, пока их уже невозможно игнорировать. Решить эту проблему может метод уборки 6/10 — простая система, которая помогает распределить домашние дела и не тратить на них сразу весь выходной. О нем поведали в SouthernLiving.

Что такое метод уборки 6/10

Главный принцип системы очень прост: вместо того, чтобы пытаться убрать весь дом за один раз, домашние дела распределяют в зависимости от того, как часто их нужно выполнять.

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Основу метода составляют шесть ежедневных и десять еженедельных задач. Отдельно предусмотрены дела, которые достаточно выполнять раз в месяц или в квартал.

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Такой подход помогает не допустить накопления беспорядка. Вместо изнурительной генеральной уборки вы ежедневно уделяете внимание наиболее заметным зонам, а более сложные дела выполняете реже.

Шесть дел, которые нужно делать каждый день

Автор метода предлагает ежедневно выполнять шесть простых задач:

застелить кровати;

стирать одну партию вещей;

мыть посуду;

чистить кухонную раковину;

протирать столешницы;

пылесосить пол.

На первый взгляд, может показаться, что дел немало. Однако смысл метода состоит в том, чтобы не ждать, пока накопится гора грязной посуды или белья, а регулярно выполнять небольшие задания.

Особенно заметный результат дает ежедневная уборка полов в местах, где чаще всего ходят члены семьи. Это может быть кухня, прихожая или гостиная. Если в доме есть маленькие дети или домашние животные, такая привычка может существенно упростить поддержание порядка.

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В то же время, список не обязательно выполнять буквально. Например, живущему самому человеку вряд ли нужно запускать стиральную машину каждый день. Поэтому задачу можно адаптировать под размер семьи и ритм жизни.

Десять дел, которые нужно выполнять еженедельно

Второй уровень системы — задачи, не требующие ежедневного внимания, но их следует выполнять примерно раз в неделю:

убирать ванную;

чистить ливни раковин;

вытирать пыль;

менять и стирать постельное белье;

мыть пол;

наводить порядок в амбаре или шкафу с продуктами;

очищать микроволновку;

протирать холодильник;

наводить порядок в автомобиле;

мыть миски домашних животных.

Не обязательно оставлять все десять пунктов в субботу или воскресенье. Их можно распределить на всю неделю. Например, однажды помыть ванную комнату, на следующий — вытереть пыль, а еще через день — помыть пол.

Именно такое распределение помогает избежать ситуации, когда на генеральную уборку приходится тратить половину выходного.

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Что нужно убирать раз в месяц

Метод 6/10 охватывает и те места, о которых при обычной уборке легко забыть.

К ежемесячным делам можно отнести:

тщательное очищение душа и ванны;

уборка гаража;

глубокая очистка бытовой техники;

уборка салона автомобиля пылесосом.

Этот список также следует адаптировать. К примеру, вместо гаража жильцам квартиры можно запланировать уборку балкона, амбара или шкафа.

В ежемесячный список можно добавить очистку духовки, посудомоечной и стиральной машин, кофеварки и другой техники, которой регулярно пользуется семья.

О каких делах следует упоминать раз в три месяца

Одна из самых полезных частей метода — перечень задач, часто вообще выпадающих из обычного графика уборки.

Раз в квартал рекомендуется:

тщательно протирать фасады шкафов;

очищать плинтусы и двери;

убирать пыль со светильников и вентиляторов;

мыть окна;

тщательно чистить мебель;

менять воздушные фильтры, если они находятся в доме.

Именно такие места могут долго казаться чистыми, потому о них легко забыть. Однако на дверях и шкафах постепенно появляются отпечатки пальцев, на плинтусах накапливается пыль, а светильники нуждаются в очистке гораздо раньше, чем мы обычно замечаем.

Почему метод 6/10 может упростить уборку

Главное преимущество этой системы — не сам список задач, а четкое понимание того, что и когда нужно делать.

Когда все домашние дела существуют только в голове, легко чувствовать, что убирать нужно постоянно. Список помогает установить границы: выполнив запланированные на сегодняшний день задачи, можно не волноваться об остальных.

Кроме того, регулярная легкая уборка не позволяет грязи накапливаться. В результате сложные задачи могут потребовать меньше времени и усилий.

Нужно ли строго соблюдать систему 6/10

Нет. На самом деле, метод может быть более эффективным, если приспособить его к собственному образу жизни.

В семье с маленькими детьми ванную комнату или пол, вероятно, придется убирать почаще. Если домашних животных нет, пункт с мытьем их мисок можно заменить другим делом. А для одного человека ежедневная стирка может быть просто ненужной.

Поэтому метод 6/10 лучше воспринимать не как строгое правило, а как основу для собственного графика уборки. Главное — определить небольшое количество дел, поддерживающих порядок ежедневно, и запланировать задачи, которые нужно выполнять реже.

FAQ

Как поддерживать чистоту в доме каждый день?

Чтобы поддерживать чистоту в доме, лучше не ждать генеральной уборки, а каждый день выполнять несколько коротких дел. Застилайте кровать, мойте посуду и кухонные поверхности, убирайте вещи на место и очищайте наиболее загрязненные участки пола. Более сложные задачи можно распределить на неделю или месяц.

Как часто нужно делать генеральную уборку?

Частота генеральной уборки зависит от количества людей в доме, наличия детей и домашних животных и ежедневных привычек. Если регулярно выполнять базовые домашние дела и распределять глубокую очистку отдельных зон в течение месяца, потребность в масштабной генеральной уборке может возникать значительно реже.

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