"Пророк смерти" предсказал новую "пандемию" за дни до гибели лаборантки в РФ от чумы

Чума в России / © ТСН

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За несколько дней до смерти молодой лаборантки в России от вероятной легочной чумы «самопровозглашенный пророк смерти» Крейг Гамильтон-Паркер предупредил об угрозе новой бактериальной пандемии. По его словам, эта пандемия может поражать легкие.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фоне сообщений о вероятном случае чумы в России снова упомянули о заявлении британца Гамильтона-Паркера о «будущей пандемии». Самопровозглашенный экстрасенс, которого называют «Пророком смерти», ранее привлекал внимание СМИ заявлениями о том, что якобы предсказал пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы.

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24 сентября Гамильтон-Паркер рассказал своим подписчикам о возможной будущей пандемии бактериального заболевания, которое, по его словам, поразит грудную клетку. По словам британца, это предупреждение он получил после неожиданного визита в его дом двух тибетских монахов.

Самопровозглашенный экстрсенс также заявил, что болезнь, о которой идет речь, будет «гораздо труднее контролировать».

Вскоре после этого стало известно о смерти 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в Иркутском противочумном институте в Сибири. По предварительным данным, женщина могла заразиться легочной чумой — тяжелой формой инфекции легких, способной быстро прогрессировать.

В то же время, нет доказательств, что заявление Гамильтона-Паркера было связано именно с этим случаем в России. Кроме того, прогнозы экстрасенсов часто носят достаточно размытый характер, поэтому их можно связывать с конкретными событиями уже постфактум.

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Предупреждение экстрасенса «о еще одной будущей пандемии» — детали

В видео, обнародованном в прошлом месяце, Гамильтон-Паркер посвятил один из разделов своих заявлений теме «Предупреждения о еще одной будущей пандемии». В нем он рассказал о своем предсказании.

«Я их выслушал по поводу того, что приближается еще одна пандемия. Они были озабочены этим… и эта новая [пандемия] будет другой», — сказал «экстрасенс», имея в виду тибетских монахов.

Позже Гамильтон-Паркер заявил, что так называемая вторая пандемия может поражать легкие.

«Это будет больше похоже на биологический тип заболевания, которое будет значительно труднее контролировать», — сказал он.

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Свое громкое предсказание по COVID-19 «экстрасенс» озвучил в видео, опубликованном в январе 2020 года. Тогда он говорил о пандемии, похожей на грипп, которая якобы начнется в Китае, а впоследствии распространится по всему миру.

В то же время Гамильтон-Паркер утверждал, что предусмотрел вспышку вирусного заболевания еще раньше. В видео от 25 сентября 2019 года он заявил, что ожидает появления в мире «пандемии, похожей на грипп» в конце 2019 или в 2020 году.

В своем сентябрьском видео британец также рассказал, что тибетские монахи якобы знали о лекарствах от будущей пандемии, информация о которых хранилась в древних тибетских текстах.

«На этот раз все гораздо опаснее, потому что это может распространяться гораздо быстрее. Но я всегда говорил, что пришедшая вторая [пандемия] будет остановлена. И [монахи] сказали то же самое. Они сказали, что пророчества предполагают, что это произойдет, но это будет остановлено. Так что если это произойдет снова, друзья, будьте уверены — мы ее преодолеем. Мы победим», — рассказал Гамильтон-Паркер.

По его словам, справиться с будущей пандемией человечеству поможет искусственный интеллект. «Экстрасенс» считает, что технология позволит быстро создавать необходимые методы лечения.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Заявления США и России о чуме

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон знает о ситуации с вероятной вспышкой чумы в Иркутске и готов оказать России помощь, отметив, что современные микробы стали сильнее и сложнее для контроля.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в Иркутской области из-за смерти работницы противочумного института и карантина для десятков людей, однако пока не считает это поводом для тревоги.

В свою очередь Кремль и власти Иркутской области успокаивают по поводу чумы после смерти 28-летней женщины и медицинского надзора за сотнями контактных лиц, призывая верить только официальной информации и уверяя, что ситуация стабильная.

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