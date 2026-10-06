Многие делают это осенью: украинцев предупредили о штрафе до 30 тысяч гривен

Штраф за сжигание сухих листьев / © УНИАН

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Осенью украинцы традиционно начинают чаще сжигать сухие листья, траву и другую растительность. Однако такая «уборка» может обернуться немалым штрафом, а если огонь выйдет из-под контроля и приведет к серьезным последствиям — даже уголовной ответственностью.

Об этом напомнили в Кабинете Министров Украины.

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Какие штрафы угрожают за сжигание листьев и сухой травы

Как сообщили в Кабинете Министров, самовольное сжигание растительности или ее остатков может стоить гражданам от 3060 до 6120 грн. Для должностных лиц штраф составляет от 15300 до 21420 грн.

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По данным правительства, если нарушение произошло на территории природно-заповедного фонда, суммы выше. Для граждан предусмотрен штраф от 6120 до 12240 грн, для должностных лиц — от 21420 до 30600 грн.

Отдельно в Кабмине напомнили об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах. Для граждан штраф составляет от 1530 до 4590 грн, а для должностных лиц — от 4590 до 15 300 грн. Если такие действия повлекли за собой лесной пожар, гражданам грозит штраф от 4590 до 15 300 грн. Для должностных лиц сумма составляет от 10710 до 30600 грн.

Когда за сжигание листьев предусмотрена уголовная ответственность

В самых серьезных случаях за сжигание растительности может наступать уголовная ответственность. В Кабмине напомнили, что за уничтожение или повреждение огнем лесов, зеленых насаждений или стерни нарушителю может грозить не только штраф, но и ограничение или лишение свободы.

«За уничтожение или повреждение огнем лесов, зеленых насаждений или стерни может грозить штраф от 91 800 до 153 000 грн, ограничение свободы или лишение свободы на срок от двух до пяти лет», — сообщили в Кабинете Министров.

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Почему нельзя сжигать листья осенью

Сжигание сухих листьев и травы — это не просто неприятный дым в воздухе. Огонь уничтожает плодородный слой почвы, полезные микроорганизмы и насекомых, а продукты горения загрязняют воздух.

Есть и другая опасность: пламя может быстро выйти из-под контроля и опрокинуться на соседние участки, лес или жилые дома. В результате небольшой костер может повлечь за собой масштабный пожар, уничтожить имущество и поставить под угрозу жизнь людей.

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