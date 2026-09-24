Могут ли оштрафовать за опоздание на работу: юристы объяснили важный нюанс

Работа

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Многие украинские компании до сих пор штрафуют работников за опоздание на работу в Украине, хотя в большинстве случаев это незаконно. Украинцам объяснили, как должно действовать работодатель по закону и как сотрудникам защитить свои деньги.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Имеет ли право работодатель удерживать деньги за опоздание

По закону работодатель не имеет права штрафовать большинство работников деньгами за опоздание или другие нарушения. Согласно статье 147 Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины, есть только два законных вида наказания: выговор, увольнение.

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Отмечается, что специальные дисциплинарные правила могут устанавливаться только для отдельных категорий работников, определенных законом. Все другие попытки руководства взыскать, например, 500 или 1000 гривен за опоздание на основании внутреннего приказа незаконны и подлежат обжалованию.

Штраф, невыплата премии или отчисление времени: в чем разница

Юристы отмечают необходимость четко разграничивать незаконные штрафы от правомерных случаев уменьшения выплат:

Штраф — это незаконное изъятие денег из зарплаты как наказание (КЗоТ это запрещает).

Неоплата опоздания — это плата только за фактически отработанные часы. За время, когда работника не было на работе, деньги не начисляются.

Лишение премии — это выплата по правилам компании. Если премия не гарантирована и ее лишают за нарушение дисциплины, это законно.

Выговор — это официальное дисциплинарное наказание, оформляемое строго по процедуре.

Сообщается, что в случае возникновения каких-либо споров решающее значение имеют официальные документы: табель учета рабочего времени, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и приказы руководства.

Как по закону могут наказать за опоздание на работу

Согласно требованиям КЗоТ Украины, перед применением выговора или увольнения работодатель обязан потребовать от работника письменные объяснения. Только при наличии оснований выдается приказ, с которым сотрудника знакомят под подпись.

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Если работодатель оформил документы «задним числом» или пропустил законные сроки наказания, такие действия можно легко отменить через суд.

Что делать, если работодатель незаконно штрафует

Если с вас незаконно забрали деньги как «штраф», прежде всего попросите у работодателя следующие документы:

Приказ или распоряжение об удержании средств; Расчетное письмо; Табель учета рабочего времени; Положение об оплате труда и премировании; Правила внутреннего трудового распорядка.

Эти документы помогут понять, что произошло: вам просто не оплатили опоздание, лишили премии или действительно незаконно забрали деньги.

Если деньги удержали безосновательно, вы можете потребовать их возвращения, а также жаловаться в контролирующие органы или обращаться в суд.

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За незаконное уменьшение выплат работодатель обязан вернуть удержанные суммы работнику. Кроме того, за нарушение законодательства о труде предприятие или должностные лица могут быть привлечены к ответственности по результатам государственных проверок. В судебном порядке работник также может потребовать полного возмещения причитающейся ему заработной платы.

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