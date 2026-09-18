«Невиданные деньжища»: учителя шокировали украинцев суммами авансов в сентябре

Учителя показали сентябрьские авансы: суммы удивили украинцев / © ТСН

Реклама

Украинские педагоги начали делиться в соцсетях суммами авансов за сентябрь. У некоторых учителей выплаты за первую половину месяца составляли всего 1 250–2 000 грн, в то время как другие получили более 3 тысяч гривен.

Педагог Андриана Паук в Threads опубликовала скриншот зачисления 3 320 грн и с иронией спросила подписчиков, куда потратить «невиданные раньше деньги» — или, возможно, их стоит инвестировать.

Реклама

«Боюсь представить, какая придет остальная зарплата, с таким-то мощным авансом», — написала педагогиня.

Реклама

Пост Treads

В комментариях под постоп другие педагоги стали называть собственные суммы. Одна из пользователей показала аванс в размере 1 250 грн, другая рассказала, что получила 1 900 грн. Еще один пользователь сообщил о выплате 4,4 тыс. грн и в шутку назвал себя «миллионером».

Пост Treads

Пост Treads

Пост Treads

Пост Treads

Похожие сообщения появились и в других обсуждениях в Threads. Сотрудница государственной художественной школы рассказала, что после месяца работы получила первый аванс — 2 тыс. грн. По ее словам она работает на 0,76 ставки. Педагога подчеркнула, что сознательно выбрала эту работу не из-за заработка, однако размер выплаты ее все равно огорчил.

Пост Treads

Одна бывшая сотрудница школы отметила, что иногда возникают и задержки с авансами.

Пост Treads

К дискуссии присоединился и бывший работник лицея. По его словам, за погрузку 22,5 часа он получал около 13 тыс. грн. При поиске работы в онлайн-школах ему предлагали около 14 тыс. грн за 20 часов работы в неделю.

Реклама

Пост Treads

Напомним, ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата опытного учителя в 2027 году в презентации Минфина предусмотрена на уровне 27,3 тыс. грн.

Новости партнеров

Новости партнеров