Осенний капсульный гардероб: 9 вещей, которые спасут ваш образ

Осенний капсульный гардероб / © Getty Images

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Осенний капсульный гардероб — тот случай, когда меньше действительно означает больше. Несколько тщательно подобранных вещей позволяют создавать десятки образов и не тратить каждое утро время на мучительный вопрос, что надеть. Издание Good Housekeeping назвало ключевые вещи, которые стоит иметь под рукой в этом сезоне.

Кожаная куртка

Куртка из искусственной кожи — универсальная верхняя одежда, которая одинаково хорошо смотрится как с романтической юбкой, так и с джинсами или леггинсами. Бомбер или более классическая модель легко впишутся в повседневные и вечерние образы.

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Трикотажный топ

Топ из фактурного трикотажа выглядит интереснее, чем обычная хлопковая майка. Его можно носить отдельно или использовать в качестве базового слоя под жакет или кардиган. Альтернативой может стать боди.

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Джинсы с легким расклешенным кроем от колена

Джинсы с легким расклешенным кроем снова в числе главных фаворитов. Такой крой визуально удлиняет силуэт и хорошо сочетается как с туфлями на каблуке, так и с повседневной обувью.

Уютный флис

Осень трудно представить без мягкого флисового свитшота или пуловера. Он отлично смотрится в повседневных образах, а необычный принт или контрастный цвет поможет сделать его более интересным.

Ботинки до щиколотки

Идеальная осенняя обувь — не слишком высокая, но с небольшим подъемом. Это могут быть челси в стиле вестерн, водонепроницаемые ботинки для дождливой погоды или классические ботильоны на каблуке.

Кашемировый свитер

Мягкий кашемировый свитер — это инвестиция, которая прослужит вам не один сезон. Кардиган можно сочетать с платьем для ужина, а базовый джемпер — с джинсами или офисными брюками.

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Миди с кружевом

Юбка миди с кружевной отделкой — одна из тех вещей, которые легко адаптировать к любому времени года. Осенью её можно носить с лёгким свитером, зимой — с высокими сапогами, а летом — с сандалиями.

Классическая рубашка

Качественная белая или голубая рубашка — незаменимая основа гардероба. Модель из поплина отлично смотрится как в офисном образе, так и с джинсами в выходной день. Если классика кажется скучной, можно выбрать клетчатый или полосатый принт.

Замшевая сумка-шоппер

Завершает осеннюю коллекцию вместительная замшевая сумка. Объемный шопер, мягкая модель хобо или лаконичный шопер легко сочетаются практически со всем гардеробом и придают образу актуальную осеннюю фактуру.

Секрет удачной капсульной коллекции — не в количестве вещей, а в том, насколько хорошо они сочетаются друг с другом. Кожаная куртка, хорошие джинсы, трикотаж, кашемир, рубашка, универсальные ботинки и вместительная сумка могут стать основой десятков образов. Добавьте несколько актуальных акцентов и осенний гардероб готов.

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