Парижский стритстайл: 7 актуальных вещей на эту осень / © Getty Images

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Модные тренды меняются со скоростью ленты TikTok, но есть вещи, которые не зависят от алгоритмов. Парижанки это знают, поэтому традиционно делают ставку на минимализм, чистые линии и продуманные базовые силуэты. Именно такой подход позволяет выглядеть стильно, не создавая впечатления, будто вы только что вышли из магазина с новой коллекцией, об этом рассказало издание Who What Wear.

Лаконичные лоферы

Когда температура понижается, пора доставать лоферы. Они мгновенно придают образу более завершённый вид и одинаково хорошо смотрятся как с прямыми джинсами и футболкой, так и с классическими брюками и тонким свитером. Черные, коричневые или бордовые — главное, чтобы силуэт оставался простым.

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Атласная юбка

Атласная юбка уже давно перешла из разряда «тренд» в разряд настоящей классики. Осенью её легко носить с тонким трикотажем, рубашкой или базовой футболкой. А если добавить сапоги или лоферы, получится тот самый эффект французской небрежности.

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Рубашка в клетку

Клетчатый принт — один из тех принтов, которые никогда не выглядят скучно, но и не требуют сложного стилирования. В теплые осенние дни рубашку можно носить с шортами, а когда станет прохладнее — с широкими джинсами и удобной обувью.

Шёлковые брюки

Шёлковые или сатиновые брюки придают образу роскошный вид буквально за секунду. Их можно сочетать с топом в тон или, наоборот, сбалансировать простой футболкой или свитером. Это тот случай, когда одна вещь делает весь образ продуманным.

Высокие сапоги

Осенний гардероб без высоких сапог практически невозможен. Они великолепно смотрятся с платьями, юбками, пальто и джинсами и сразу придают образу элегантность. Именно поэтому каждую осень они вновь попадают в список беспроигрышной классики.

Сумка East-West

Горизонтальная сумка вытянутой формы — сдержанный, но выразительный аксессуар. Она не перегружает образ и легко сочетается практически со всем гардеробом. Для парижского стиля — идеальный баланс между функциональностью и модным акцентом.

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Куртка с контрастным воротником

Последний штрих — куртка с контрастным воротником. Деталь небольшая, но именно она делает простой осенний образ более интересным. Её можно носить с белым топом, чёрными или бежевыми джинсами и лаконичной обувью.

Секрет парижского стиля этой осенью вновь оказывается удивительно простым: не покупать всё подряд, а выбирать вещи, которые легко сочетаются друг с другом.

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