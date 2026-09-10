Брюки-капри для невысоких женщин: правила создания идеального образа / © Getty Images

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Капри вернулись в модный гардероб с нулевых, но вместе с ними вновь возник старый вопрос, подходят ли они девушкам невысокого роста. Ведь неудачная длина способна визуально разделить силуэт и сделать ноги короче, об этом рассказало издание PureWow. Впрочем, проблема не в самих капри, а в том, где именно заканчивается брючина и с чем вы её сочетаете.

Правильная длина

Самая большая ошибка — капри, заканчивающиеся посередине икры. Именно там нога самая широкая, поэтому горизонтальная линия в этом месте может визуально «укоротить» ноги.

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Лучше выбирать модели, низ которых находится на несколько сантиметров выше лодыжки. Такой вариант напоминает укороченные брюки и создает более четкую вертикаль.

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Есть и другой вариант. В 2026 году особую популярность приобрели модели, короче капри, которые заканчиваются чуть ниже колена, в верхней части икры. Для невысоких девушек они также могут стать удачным выбором.

Высокая посадка и прямой крой

Еще один секрет — силуэт. Если вы невысокого роста, лучше всего подойдут капри с высокой посадкой и прямыми, узкими штанинами. Высокая талия визуально удлиняет ноги, а прямой крой формирует непрерывную линию от бедер до края брючины. В результате силуэт кажется выше и стройнее.

Попробуйте применить правило «золотой середины»

Это баланс между вещами, которые не слишком короткие и не слишком длинные. Например, к укороченным капри можно добавить топ с рукавами три четверти. Такая комбинация помогает сбалансировать пропорции и создает иллюзию более длинных рук и ног.

Основная идея проста: не перегружать образ слишком длинными или, наоборот, слишком короткими вещами.

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Ткани, хорошо держащие форму

Материал имеет не меньшее значение, чем крой. Мягкая ткань, которая постоянно собирается в складки или обвисает, может добавить лишнего объема и нарушить пропорции. Поэтому стоит обращать внимание на джинсовую ткань, костюмные ткани или качественный материал для спортивного шика, который хорошо держит форму.

При этом никто не отказывается от комфорта, просто даже спортивные капри лучше выбирать такие, которые не теряют форму после нескольких движений.

Верх должен заканчиваться у талии

Длинная футболка, рубашка свободного кроя или блуза, закрывающая бедра, могут создать ещё одну горизонтальную линию и визуально разделить фигуру пополам. Зато с капри великолепно смотрятся топы, майки, футболки и блузы, которые заканчиваются на уровне талии или чуть выше.

Если рубашка длиннее, её можно заправить или частично заправить переднюю часть. Так вы сохраните акцент на талии и не нарушите пропорции.

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Разрезы

Капри с разрезами по бокам или спереди — ещё один способ визуально удлинить ноги. Вертикальные линии вообще хорошо смотрятся на невысокой фигуре, они направляют взгляд сверху вниз. А небольшой разрез дополнительно открывает часть кожи, благодаря чему край брючины выглядит менее резко.

Обувь

Лучше всего капри сочетаются с сандалиями, поскольку они оставляют открытой часть ноги между краем брючины и обувью. Также подойдут балетки, слингбеки и мюли. Особенно удачно смотрятся модели с тонкими ремешками или низким вырезом, которые открывают верхнюю часть стопы. Чем больше стопы остается открытой, тем плавнее кажется линия ноги.

Капри — вовсе не запретная зона для невысоких девушек. Наоборот, правильно подобранная модель может стать одним из самых стильных элементов демисезонного гардероба.

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