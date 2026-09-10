Пейсли снова в моде: почему инфлюенсеры выбирают индийский огурец / © Getty Images

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Мода уже несколько месяцев посылает нам сигналы. Стильные девушки в Париже носят сумки с «огурцами», в соцсетях всё чаще появляются брюки и жакеты с характерными завитками, а дизайнеры активно возвращают этот принт в свои коллекции, об этом сообщило издание PureWow.

Пейсли, он же индийский огурец, восточная груша, азербайджанская бута или турецкий боб, уверенно претендует на звание главного узора осени. И хотя на первый взгляд он кажется немного ретро, в этом сезоне дизайнеры стилизуют его совершенно по-новому.

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От стиля «бохо» до «ковбоя»

Популярность узора «пейсли» легко объяснить, ведь он идеально вписывается в бум богемной эстетики, который не сдаёт позиций в моде уже несколько сезонов. Сложный орнамент с завитками происходит из древней Персии, но со временем стал важной частью гардероба хиппи. Замша, бахрома, рюши, свободные силуэты — всё это уже пережило своё модное возрождение. Теперь настала очередь пейсли.

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Особенно интересно он смотрится в виде платка, когда к богемному настроению добавляется легкий американский колорит. Немного винтажа и Дикого Запада, но без ковбойского костюма. Именно поэтому пейсли легко охарактеризовать как «шикарный ковбойский» стиль.

Пейсли может быть элегантным

Если «индийский огурец» вызывает ассоциации с непринуждённым фестивальным стилем, пора избавиться от этих представлений. Современный пейсли прекрасно смотрится и в более изысканных образах. Дизайнеры используют его на жакетах, брюках, платьях и аксессуарах, играют с масштабом и цветами орнамента. Один акцентный предмет — и базовый образ сразу становится интереснее.

А если вы из смелых, можно попробовать пейсли с головы до ног. Главное — не бояться его сложного характера, ведь именно он делает образ актуальным.

Осенью 2026 года пейсли имеет все шансы стать новым модным универсальным узором. Он может быть богемным, винтажным, немного дерзким или удивительно элегантным — в зависимости от того, как его стилизовать. Поэтому, если клетка кажется вам слишком предсказуемой, а горошек уже надоел, самое время присмотреться к причудливым завиткам пейсли.

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