Польша показала новую систему ПВО для борьбы с “Шахедами”: ее уже сравнивают с “Железным куполом”

ПВО / © Associated Press

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В Польше впервые был представлен концепт новой системы противовоздушной обороны, которую планируют использовать для перехвата беспилотников и крылатых ракет. Разработкой занимаются европейский оборонный концерн MBDA и польский военный технологический институт вооружений (WITU).

Об этом сообщает Defence Express.

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Официального названия у новой системы и ракеты-перехватчика пока нет. Комплекс предусматривает стационарную пусковую установку с 32 зенитными ракетами.

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Саму ракету MBDA и WITU разрабатывают вместе. Европейская компания отвечает, в частности, за инфракрасную головку самонаведения и систему наведения, в то время как польская сторона занимается другими компонентами.

По заявленным характеристикам новый перехватчик сможет уничтожать беспилотники и крылатые ракеты на расстоянии до 6 км и высоте до 5 км.

Как будет работать новая система

Польская пусковая установка по своей концепции напоминает систему израильского "Железного купола". Предполагается, что такие установки могут размещать около критически важных объектов или на возможных маршрутах полета воздушных целей.

Одной из ключевых особенностей должен стать значительный боезапас. Одна установка рассчитана на 32 ракеты, а интервал между их запусками может составлять около двух секунд. Это потенциально позволит системе противодействовать массированным атакам беспилотников.

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Для наведения комплекса планируется интегрировать с польской командно-управляющей системой C2 Zenit, которая объединяет различные средства противовоздушной обороны, в частности радары.

По плану разработчиков, информация о воздушной цели может поступать от радиолокационных станций через C2 Zenit к пусковой установке. Далее ракета будет получать необходимые данные для наведения, а на финальном этапе сможет самостоятельно захватывать цель с помощью инфракрасной головки.

В то же время, проект пока находится на стадии разработки и интеграции. Первые испытания новой ракеты в составе системы запланированы на 2027 год.

Разработчики также используют инфракрасную головку самонаведения, которая уже применяется в другом перехватчике MBDA – Counter Mass Interceptor (CMI). Эту ракету интегрировали в британский зенитный комплекс Raven, который передавали Украине.

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Напомним, Россия меняет тактику атак «Шахедами», поэтому Украине нужна многоэшелонированная система ПВО , где разные средства работают на разных высотах и участках маршрута. Эксперты предлагают совмещать морские и речные безэкипажные платформы с дронами-перехватчиками, мобильными группами, легкой турбовинтовой авиацией и истребителями. Отдельный акцент — на легких самолетах, которые могут удешевить перехват дронов и снизить нагрузку на истребительную авиацию. Главный принцип — не один «купол», а последовательные рубежи защиты, которые должны уничтожать как можно больше враждебных БПЛА еще на подступах к украинским городам.

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