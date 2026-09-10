ПФУ может заблокировать пенсию без предупреждения: кто и почему рискует остаться без выплат

пенсия.

Реклама

Пенсионеры должны сообщать Пенсионному фонду об изменениях в своих персональных данных. Сделать это необходимо в течение 10 дней, иначе выплаты пенсий могут быть приостановлены.

Кому и почему могут заблокировать пенсию без уведомления, сообщили в ПФУ.

Реклама

В Пенсионном фонде объяснили, что ведомство получает информацию из государственных реестров. Именно поэтому скрыть какие-либо изменения не удастся. Если из-за несвоевременного сообщения возникнет переплата, пенсионеру придется вернуть средства добровольно или же их могут взыскать через суд.

Реклама

Актуализировать можно следующие сведения:

фамилия, имя, отчество на текущий момент;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

место рождения;

пол;

гражданство;

серия и номер паспорта;

номер телефона (по согласию);

адрес места жительства.

Как внести или изменить данные

Пенсионный фонд Украины предоставляет возможность обновить свои персональные данные в Реестре застрахованных лиц как лично, так и дистанционно через вебпортал ПФУ:

лично — в Сервисный центр Пенсионного фонда Украины,

дистанционно — через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Для внесения изменений необходимы документы, подтверждающие внесение/изменение/уточнение данных и принадлежность ошибочных данных этому лицу.

Как подать анкету в личном кабинете через вебпортал:

Реклама

Зайдите в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В меню слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц». Заполните все поля в экранной форме. В нижней части экранной формы поставьте отметку «Я согласен на передачу и обработку моих персональных данных». Прикрепите сканкопии паспорта, других документов, подтверждающих актуальные/правильные данные (например, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества). Подпишите анкету с помощью КЭП и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». Ознакомьтесь с результатами обработки анкеты специалистами Пенсионного фонда в меню слева в разделе «Мои обращения».

Пенсия в Украине — последние новости

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут потерять часть выплат за несколько месяцев, если вовремя не обратятся в Пенсионный фонд. В случае опоздания пенсию могут назначить не с даты, когда возникло право на выплату, а только со дня подачи заявления.

Получатели пенсий, субсидий, льгот и других соцвыплат, получающих средства через Укрэксимбанк, должны до 15 сентября 2026 года изменить банк для получения выплат. Если этого не сделать вовремя, деньги будут поступать через Укрпочту.

В Украине, несмотря на то, что 25 лет официального стажа могут давать право на пенсию в 2026 году, но этого недостаточно для выхода на пенсию в 60 лет. В нынешнем году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Новости партнеров