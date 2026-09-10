Медведев снова пригрозил ядерным ударом по Киеву: новое циничное заявление

Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова прибег к ядерным угрозам. В этот раз он заявил о якобы возможности нанесения удара по Киеву и ключевым объектам НАТО.

Об этом Медведев сказал в интервью российскому изданию «Ведомости», сообщают российские СМИ.

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По словам российского чиновника, военный потенциал РФ якобы позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам Североатлантического альянса.

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«Наш военный потенциал позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне — только серая ядерная пыль», — заявил Медведев.

Он также утверждал, что применение ядерного оружия Россией якобы возможно при определенных условиях, прописанных в российской ядерной доктрине. Медведев назвал это не «страшилкой», а реальной возможностью. В то же время он отметил, что окончательное решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, российское чиновник обвинил страны Запада в якобы подталкивании мира к ядерному противостоянию.

«Коллективное Запад целенаправленно пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса», — заявил он.

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Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в применение Россией ядерного оружия. По его мнению, одним из главных сдерживающих факторов для Москвы может стать позиция Китая: китайский министр иностранных дел заверил Стубба, что Пекин «никогда этого не допустит». В то же время Стубб отметил, что пока не видит признаков подготовки России к нападению на НАТО, поскольку российские войска в значительной степени вовлечены в войну против Украины.

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