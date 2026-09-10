Насколько повысят пенсию после 65 лет: сумма выплаты и необходимый стаж

Насколько повысят пенсию после 65 лет / © ТСН

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В Украине были пересмотрены размеры государственных гарантий для пожилых граждан. Пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный трудовой стаж, получат повышенную минимальную пенсию. В 2026 году она составляет 4 213 гривен в месяц.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, ключевым условием для получения этой суммы есть наличие необходимого страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин.

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Насколько повысят пенсию после 65 лет

Процедура повышения выплат происходит полностью автоматически, как только пенсионеру исполнится 65 лет. Пенсионерам не нужно лично обращаться в государственные учреждения, подавать дополнительные заявления или ждать в очередях. Гарантированная доплата будет начислена автоматически после наступления 65 лет.

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Доплату назначают независимо от того, какой именно вид пенсии назначен лицу: по возрасту, инвалидности или выслуге лет. Ее будут получать все.

По законодательству, минимальная выплата для этой категории граждан не может быть ниже 40% от минимальной заработной платы. Для сравнения, общий минимальный размер пенсии для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривен, поэтому граждане с полным стажем получают заметно более высокие выплаты.

Что делать, если после наступления 65 лет не повысили пенсию

Если по достижении 65 лет сумма не увеличилась до гарантированного уровня, причиной обычно является отсутствие полных данных о стаже в реестре застрахованных лиц.

В случае выявления незачисленных периодов работы, пенсионер должен посетить сервисный центр Пенсионного фонда с пенсионной книгой и подтверждающими документами о стаже.

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После обновления данных в электронной базе перерасчет производится с даты возникновения права на повышенные выплаты. Проверить зарегистрированный стаж пенсионеры могут самостоятельно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ в разделе «Мой страховой стаж».

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

Напомним, длительность страхового стажа является ключевым фактором, определяющим возраст выхода на пенсию и размер выплат. По данным Пенсионного фонда Украины, в 2026 году для оформления пенсии в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — от 23 лет, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Таким образом, граждане с 25 годами страхового стажа смогут выйти на пенсию только по достижении 63 лет. Для расчета ориентировочного размера выплат при типовых условиях (выход на пенсию на общих основаниях и официальная зарплата 15 тысяч гривен) итоговая сумма пенсии составит примерно 4,1 тысячи гривен.

Требования к страховому стажу постепенно повышаются в рамках пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года. В результате минимальный порог для ухода на отдых в 60 и 63 года вырастет до 35 и 25 лет соответственно. Для оформления пенсии в 65 лет требования останутся неизменными — не менее 15 лет стажа.

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Кроме того, в Украине некоторые граждане рискуют остаться без пенсионных выплат, если до 31 декабря не пройдут обязательную ежегодную физическую идентификацию. Эта процедура законодательно закреплена для пенсионеров, временно проживающих за границей, а также для получателей выплат, проживающих на временно оккупированных территориях.

Пройти идентификацию можно несколькими способами: через веб портал ПФУ с помощью «Дія.Підпис», во время личного визита в сервисный центр ПФУ (с паспортом и ИНН), в режиме видеоконференцсвязи, или за границей — через дипломатические учреждения Украины, получив документ о факте нахождения личности в живых и передав его в ПФУ.

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