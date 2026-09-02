Жесткая экономия в Украине: что пообещали пенсионерам

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Кабинет министров планирует пересмотреть бюджетные расходы и сократить финансирование направлений, не дающих ожидаемого результата. В то же время, социальные выплаты, в частности зарплаты и пенсии, должны остаться полностью профинансированными.

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов в эфире «Мы — Украина».

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По его словам, вопрос о планах правительства по оптимизации бюджетных расходов депутаты планируют поднять во время часа вопросов к правительству в пятницу.

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«В пятницу будет час вопросов к правительству, и мы планируем спросить господина Корецкого относительно того, как на самом деле планируется сокращать расходы. Социальные расходы, которые, скажем так, целевые, направленные на зарплаты и пенсии нашим гражданам, будут выплачены в полном объеме и никак не пострадают. Но пересматривать статьи, которые, скажем так, не работают, не начали работать или показали отрицательный результат, их нужно сократить», — сказал Леонов.

В первую очередь, могут оптимизировать расходы по направлениям, которые не заработали должным образом или оказались неэффективными.

Детали плана по сокращению бюджетных расходов депутаты ожидают получить от правительства во время парламентского часа вопросов.

Напомним, почти 2600 грн. до пенсии ежемесячно может получить часть пенсионеров. Выплату назначают при проживании или работе в определенных зонах после аварии на ЧАЭС.

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