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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали Винницкую область: повреждены дома, есть раненые

РФ атаковала Виннитчину. Обломки дрона повредили жилые дома, есть пострадавшие.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Виннитчину 2 сентября

Атака РФ на Виннитчину 2 сентября / © Винницкая ОГА

В Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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По ее словам, в результате падения обломков повреждены жилые дома и придомовые территории.

«По состоянию на данный момент известно о двух раненых женщинах. Одна из них госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Другая от госпитализации отказалась», — отметила Заболотная.

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

На местах происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь жителям.

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

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Напомним, российские войска днем 2 сентября нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.

Также в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

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