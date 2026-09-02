Россияне атаковали Винницкую область: повреждены дома, есть раненые

Атака РФ на Виннитчину 2 сентября / © Винницкая ОГА

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В Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.

Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

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По ее словам, в результате падения обломков повреждены жилые дома и придомовые территории.

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«По состоянию на данный момент известно о двух раненых женщинах. Одна из них госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Другая от госпитализации отказалась», — отметила Заболотная.

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

На местах происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь жителям.

Атака РФ на Винницкую 2 сентября / © Винницкая ОГА

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Напомним, российские войска днем 2 сентября нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.

Также в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.

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