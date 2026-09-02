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Россияне атаковали Винницкую область: повреждены дома, есть раненые
РФ атаковала Виннитчину. Обломки дрона повредили жилые дома, есть пострадавшие.
В Винницкой области вечером 2 сентября из-за атаки РФ упали обломки беспилотника, что привело к разрушениям и травмированию людей.
Об этом сообщила глава Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Россия атаковала Виннитчину — что известно
По ее словам, в результате падения обломков повреждены жилые дома и придомовые территории.
«По состоянию на данный момент известно о двух раненых женщинах. Одна из них госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Другая от госпитализации отказалась», — отметила Заболотная.
На местах происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки и оказывают помощь жителям.
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Напомним, российские войска днем 2 сентября нанесли удар на Одесщине по пассажирскому поезду, который направлялся в Днепр.
Также в Киеве во время атаки 2 сентября российский дрон попал в жилой дом. Также из-за ударов повреждено медицинское учреждение и возник пожар на территории учебного заведения.