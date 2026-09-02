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Помощница Трампа в изумрудном платье продемонстрировала стройную фигуру
Натали Гарп выбрала для перелета элегантный наряд.
Помощница Белого дома Натали Харп попала в объектив папарацци, когда направлялась к трапу самолета Air Force One перед вылетом с объединенной базы Эндрюс в штате Мэриленд.
На этот раз блондинка надела эффектное макси-платье насыщенного изумрудного цвета. Наряд без рукавов имел драпированный вырез и облегающий силуэт, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Драпировка также была на талии и бедрах. Она сходилась в декоративный узел сбоку, от которого ткань ниспадала мягкими складками вниз. Платье также имело слегка расклешенный подол.
Лук Харп дополнила бежевыми кожаными остроносыми туфлями на высоких шпильках. В руке она несла большую черную сумку с длинными ручками и золотистой фурнитурой.
Из украшений помощница Белого дома выбрала лаконичные жемчужные серьги-пусеты. Свои светлые волосы она собрала в элегантный низкий пучок, а в макияже сделала акцент на черных стрелках.
Напомним, в прошлый раз Натали Харп привлекла внимание ярким нарядом в розовом коротком платье.