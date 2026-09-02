В мини-платье-рубашке и высоких сапогах: красивая Джоди Комер позировала на фотоколле в Лондоне

Джоди Комер / © Getty Images

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Британская актриса Джоди Комер посетила фотоколл фильма «Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood), которая прошла в лондонском отеле Soho.

Для мероприятия она выбрала белое мини-платье-рубашку свободного кроя. Наряд имел небольшой воротник-стойку, застежку на пуговицы, длинные объемные рукава с манжетами и большой накладной карман на груди.

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Джоди Комер / © Getty Images

Платье также имело закругленный асимметричный разрез, слегка удлиненный сзади, и боковые карманы. Объемный фасон создавал непринужденный силуэт и придавал образу современный вид.

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Лук Джоди дополнила высокими черными кожаными сапогами до колен. Обувь имела квадратный носок, устойчивый каблук и широкие голенища, украшенные золотистыми металлическими деталями.

Актриса распустила волосы и уложила их легкими волнами с прямым пробором. В макияже она подчеркнула глаза, а на губы нанесла помаду ягодного оттенка.

Напомним, Джоди Комер в голом платье и без бюстгальтера позировала вместе с Хью Джекманом на премьере фильма «Смерть Робина Гуда» в Нью-Йорке.

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