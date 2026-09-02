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В мини-платье-рубашке и высоких сапогах: красивая Джоди Комер позировала на фотоколле в Лондоне
Актриса появилась на презентации фильма «Смерть Робин Гуда» в стильном черно-белом образе.
Британская актриса Джоди Комер посетила фотоколл фильма «Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood), которая прошла в лондонском отеле Soho.
Для мероприятия она выбрала белое мини-платье-рубашку свободного кроя. Наряд имел небольшой воротник-стойку, застежку на пуговицы, длинные объемные рукава с манжетами и большой накладной карман на груди.
Платье также имело закругленный асимметричный разрез, слегка удлиненный сзади, и боковые карманы. Объемный фасон создавал непринужденный силуэт и придавал образу современный вид.
Лук Джоди дополнила высокими черными кожаными сапогами до колен. Обувь имела квадратный носок, устойчивый каблук и широкие голенища, украшенные золотистыми металлическими деталями.
Актриса распустила волосы и уложила их легкими волнами с прямым пробором. В макияже она подчеркнула глаза, а на губы нанесла помаду ягодного оттенка.
Напомним, Джоди Комер в голом платье и без бюстгальтера позировала вместе с Хью Джекманом на премьере фильма «Смерть Робина Гуда» в Нью-Йорке.