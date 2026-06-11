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Джоди Комер в "прозрачном" платье и без бюстгальтера позировала вместе с Хью Джекманом на кинопремьере
Актеры представили фильм со своим участием в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Смерть Робин Гуда» (The Death of Robin Hood), главные роли в котором исполнили Хью Джекман и Джоди Комер. Актеры вместе позировали фотографам на «красной» дорожке, продемонстрировав элегантные вечерние наряды.
57-летний Хью Джекман выбрал для кинопремьеры классический костюм графитового оттенка, черную рубашку на молнии и черные кожаные туфли. Сдержанный наряд стал удачным выбором для Джекмана, который в этот вечер был в центре внимания благодаря новой роли легендарного разбойника Робина Гуда.
А 33-летняя Джоди Комер сделала ставку на эффектное «голое» платье. Она выбрала облегающий черный кружевной макси-наряд с высоким вырезом и длинными рукавами. Прозрачная ткань была украшена цветочными аппликациями и вышивкой из пайеток, которые сверкали от вспышек фотокамер. Под платье она надела черные трусы и была без бюстгальтера.
Комер дополнила свой образ естественным макияжем в нюдовых оттенках и легкой волнистой укладкой.
Напомним, фильм «Смерть Робина Гуда» режиссера Майкла Сарноски представляет собой мрачное переосмысление легенды о Робине Гуде. В центре сюжета — герой, который пытается примириться со своим прошлым после жизни, полной насилия и преступлений. Джоди Комер сыграла загадочную женщину, которая появляется в его жизни после тяжелого ранения и становится частью его пути к искуплению.
Премьера фильма в США запланирована на 19 июня, а сама картина уже считается одной из самых ожидаемых работ студии A24 в этом году.