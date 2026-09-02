Алессандра Амбросио / © Associated Press

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Алессандра Амбросио посетила церемонию открытия 83-го Венецианского международного кинофестиваля, которая состоялась в зале Sala Grande на острове Лидо. В этот вечер гостям представили биографическую драму «Чернила» (Ink) режиссера Дэнни Бойла.

На красной дорожке супермодель появилась в черном макси-платье приталенного силуэта. Наряд имел корсетный лиф на широких бретелях с чашками, который красиво подчеркнул декольте Алессандры.

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Алессандра Амбросио / © Associated Press

Талию акцентировала широкая атласная вставка, а длинная облегающая юбка была полностью драпирована. Она подчеркивала стройную фигуру знаменитости и заканчивалась небольшим шлейфом.

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Амбросио дополнила свой образ черными босоножками на каблуках и роскошными бриллиантовыми украшениями: колье, браслетом, серьгами и несколькими кольцами. На ногтях у нее был нежный перламутровый маникюр.

Модель уложила волосы набок большими голливудскими волнами. В макияже она сделала акцент на розовых румянах.

Напомним, Алессандра Амбросио выходит замуж. Она продемонстрировала обручальное кольцо с большим камнем.

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