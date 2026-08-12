Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио и ее бойфренд — австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров Бак Палмер — состоят в отношениях уже несколько лет. Они часто путешествуют вместе и регулярно делятся совместными фотографиями в социальных сетях. Известно, что дизайнер также прекрасно ладит с детьми модели от предыдущих отношений, а саму пару нередко можно увидеть на семейных прогулках, ужинах и отдыхе в разных уголках мира.

Так, во время одного из их многочисленных путешествий Бак сделал своей возлюбленной предложение. Как это было, она показала в своем Instagram.

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Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Во время прогулки они вышли к берегу океану, где на песке уже было выложено сердце из цветов. Палмер стал на одно колено и предложил Амбросио стать его женой.

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Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

«Я бы выбрала тебя в этой жизни и в каждой другой. Отныне и навеки, любовь моя», — написала новоиспеченная невеста.

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Отметим, Алессандра Амбросио ни разу не состояла в официальном браке, однако у нее были длительные серьезные отношения и помолвки. Наиболее длительным союзом в ее жизни стали отношения с американским бизнесменом Джейми Мазуром. Пара жила в гражданском браке и обручилась в 2008 году, но до официальной свадьбы дело так и не дошло. У них родились двое детей.

Ранее, напомним, стало известно, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились.

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