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- Украина
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Российская армия атаковала автобус с людьми: первые подробности
Оккупанты ударили по автобусу предприятия в Запорожье.
В среду, 12 августа, российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Российские войска ударили беспилотником по автобусу одного из запорожских предприятий. Атака произошла на автодороге недалеко от села Украинка», — говорится в сообщении.
По данным ОВА, ранен 53-летний мужчина.
Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Запорожью. Враг попал по торговому центру в одном из спальных районов города. Был атакован гипермаркет «Эпицентр». На месте попадания возник пожар.
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