Российская армия атаковала автобус с людьми: первые подробности

Взрывы. / © Associated Press

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В среду, 12 августа, российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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«Российские войска ударили беспилотником по автобусу одного из запорожских предприятий. Атака произошла на автодороге недалеко от села Украинка», — говорится в сообщении.

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По данным ОВА, ранен 53-летний мужчина.

Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Запорожью. Враг попал по торговому центру в одном из спальных районов города. Был атакован гипермаркет «Эпицентр». На месте попадания возник пожар.

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