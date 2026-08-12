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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российская армия атаковала автобус с людьми: первые подробности

Оккупанты ударили по автобусу предприятия в Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В среду, 12 августа, российские войска ударили беспилотником по автобусу в Запорожском районе.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Российские войска ударили беспилотником по автобусу одного из запорожских предприятий. Атака произошла на автодороге недалеко от села Украинка», — говорится в сообщении.

По данным ОВА, ранен 53-летний мужчина.

Как сообщалось, этой ночью Россия ударила по Запорожью. Враг попал по торговому центру в одном из спальных районов города. Был атакован гипермаркет «Эпицентр». На месте попадания возник пожар.

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