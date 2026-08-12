Дым после взрывов.

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Утром 12 августа в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Произошли взрывы, после которых небо затянуло сильным дымом. Власти заявили о «прилетах» в Броварском районе.

Что известно об атаке на Киевскую область, читайте в материале ТСН.ua.

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В пресс-службе Киевской областной военной администрации сообщили пророссийские беспилотники в небе над областью.

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«В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

Атака на Броварской район

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что утром российские войска атаковали регион ударными дронами.

«В Броварском районе в результате вражеской атаки возник пожар складских зданий», — говорится в сообщении.

В результате атаки травмирован 65-летний мужчина. Потерпевшего госпитализировали, медики диагностировали осколочные ранения.

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Дым после взрывов — что известно

По данным мониторов, взрывы прогремели в Броварском районе. Вскоре к небу поднялись столбы черного дыма.

«Сильный пожар в Броварском районе», — сообщил Телеграмм-канал «Трибуна — Бровары».

В то же время пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии «Суспільному» сообщила, что в Броварском районе из-за атаки РФ возник пожар на складах.

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В свою очередь городской голова Игорь Сапожко подчеркнул, что сообщил, что продолжается российская атака. По его словам, по состоянию на 10:20 «информации о повреждениях в нашем сообществе не поступало».

Дым после взрывов. Фото: Трибуна — Бровары.

Дым после взрывов. Фото: Трибуна — Бровары.

Напомним, в столице в 09.34 объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о беспилотниках в Киевской области. Первые взрывы в Киеве произошли после 10:00.

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