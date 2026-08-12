Утром Россия атаковала большой областной центр: какие последствия все детали, фото (обновлено)

Взрывы / © Associated Press

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Утром 12 августа российские войска атаковали Одессу. В результате удара повреждена инфраструктура.

Что известно о утреннем ударе по областному центру, читайте в материале ТСН.ua.

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Крайняя воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 06:14 — 06:21. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в Одессу. Около 06:16 в городе были слышны взрывы.

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Атака на Одессу — что известно

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил удар по городу. Предварительно обошлось без пострадавших.

«С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Один жилой дом испытал разрушения. Коммунальные службы оперативно убрали территорию и закрыли все оконные проемы», — подчеркнул чиновник.

Впоследствии в ГСЧС добавили, что в результате атаки возник пожар в квартире на пятом этаже 10-этажки.

«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Прошло без погибших и пострадавших», — отметили в сообщении.

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Армия РФ атаковала Одессу.

Армия РФ атаковала Одессу.

Армия РФ атаковала Одессу.

Напомним, сегодня утром в Украине объявляли угрозу баллистики с севера. Сигнал опасности объявлен в Киеве и ряде областей на севере, востоке и в центральной части страны.

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