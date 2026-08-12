Как безопасно отбелить зубы: полезные советы / © www.credits

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Идея отбелить зубы совсем не нова. Еще в Древнем Риме предлагались довольно экстравагантные способы отбеливания зубов, в частности смеси, в состав которых входила моча. К счастью, современная стоматология продвинулась значительно дальше.

Сегодня выбор стал гораздо более разнообразным — от обычной отбеливающей пасты до профессиональных процедур у стоматолога, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

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Но важно понимать главное, здоровые зубы не обязательно должны быть абсолютно белыми. Их естественный оттенок может варьироваться, а потемнение с возрастом или пятна от еды и напитков не всегда означают проблему. Поэтому, если хочется сделать улыбку светлее, лучше выбирать метод, который не повредит эмаль.

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Отбеливающая паста

Если вы и так чистите зубы два раза в день, отбеливающая паста может стать самым простым способом постепенно уменьшить поверхностные пятна.

Такие пасты могут содержать перекись водорода или пероксид карбамида, а некоторые — пищевую соду. Они помогают постепенно отбеливать зубы и удалять окрашивания, возникающие из-за еды и напитков.

По данным Cleveland Clinic, регулярное применение может сделать цвет волос примерно на один-два оттенка светлее. Но это не экспресс-процедура, здесь важна именно регулярность.

Отбеливающие ополаскиватели

зубы / © Credits

Ополаскиватели с отбеливающими компонентами также могут постепенно осветлять зубы. Однако не стоит ожидать быстрого эффекта. Причина этого проста, средство контактирует с зубами совсем недолго, поэтому заметная разница может появиться только после длительного регулярного использования. Это скорее вариант для поддержания результата, чем способ быстро изменить оттенок зубов.

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Полоски и гели

Отбеливающие полоски и гели содержат более концентрированные перекисные компоненты, которые дольше находятся в контакте с поверхностью зубов. Именно поэтому результат может стать заметным уже через несколько дней.

Однако здесь важно не руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше». Чрезмерное использование может вызвать временную чувствительность зубов или раздражение десен. Агрессивное или слишком частое отбеливание также может негативно влиять на зубные ткани. Поэтому инструкция на упаковке — не формальность.

Если после процедуры возник дискомфорт, следует сделать перерыв и обсудить дальнейшее использование со стоматологом.

Отбеливающие капы

Капы могут обеспечивать более длительный контакт отбеливающего средства с зубами, а в некоторых системах используется более высокая концентрация перекиси, чем в обычных полосках. Именно поэтому они могут действовать быстрее.

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Однако принцип остается прежним, следует соблюдать инструкцию и не увеличивать самостоятельно продолжительность или частоту процедуры.

Если у вас уже чувствительные зубы или есть проблемы с деснами, лучше сначала проконсультироваться со стоматологом.

Профессиональное отбеливание

Если требуется более заметный результат, профессиональное отбеливание у стоматолога, как правило, дает более выраженный эффект. В кабинете используются более концентрированные отбеливающие компоненты, а врач может оценить состояние зубов и десен перед процедурой.

Еще одно важное преимущество — стоматолог может определить причину изменения цвета зубов. Желтоватый оттенок, появляющийся с возрастом или из-за пищевых красителей, часто хорошо поддается отбеливанию. А вот коричневый или серый оттенок может быть связан с более серьезными изменениями, которые не стоит пытаться скрыть с помощью домашнего отбеливания.

Если у вас кариес или заболевание десен, сначала нужно заняться именно этими проблемами. Здоровье полости рта важнее косметического эффекта.

«Натуральные» методы

зубы / © Credits

В социальных сетях регулярно предлагаются альтернативы профессиональному отбеливанию, такие как кокосовое масло, яблочный уксус, активированный уголь или перекись водорода из домашней аптечки.

Однако «натуральный» не означает «безопасный». Например, полоскание рта маслом стало популярным благодаря социальным сетям, но нет убедительных доказательств того, что этот метод действительно отбеливает зубы. Ещё осторожнее следует относиться к уксусу и другим кислым веществам, ведь домашние эксперименты могут нанести вред зубам. И точно не стоит самостоятельно использовать аптечную перекись водорода для отбеливания, если она не предназначена для этого.

Как сохранить естественный цвет зубов

После отбеливания, естественно, хочется сохранить результат как можно дольше. Однако лучшая стратегия в данном случае — не бесконечные курсы отбеливания, а обычная гигиена. Чистить зубы следует два раза в день примерно по две минуты, а также регулярно очищать промежутки между зубами.

Электрическая зубная щетка может более эффективно удалять налет, но не нужно сильно давить на зубы: агрессивная чистка не сделает их здоровее или белее.

Также стоит помнить о продуктах и напитках, которые могут оставлять пигментные пятна, например, кофе, чай, красное вино, газированные напитки, яркие соусы и некоторые ягоды. Курение также способствует изменению цвета зубов из-за веществ, содержащихся в табаке.

А вот профессиональная гигиена у стоматолога помогает удалить налет, зубной камень и поверхностные пятна.

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