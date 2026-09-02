У мінісукні-сорочці і високих чоботях: красива Джоді Комер позувала на фотоколі в Лондоні

Джоді Комер / © Getty Images

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Британська акторка Джоді Комер відвідала фотокол фільму «Смерть Робін Гуда» (The Death of Robin Hood), який відбувся у лондонському готелі Soho.

Для заходу вона обрала білу мінісукню-сорочку вільного крою. Вбрання мало маленький комір-стійку, застібку на ґудзики, довгі об’ємні рукави з манжетами та велику накладну кишеню на грудях.

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Джоді Комер / © Getty Images

Сукня також мала заокруглений асиметричний поділ, трішки видовжений ззаду, та бічні кишені. Об’ємний фасон створював розслаблений силует і робив образ сучасним.

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Лук Джоді доповнила високими чорними шкіряними чоботами до колін. Взуття мало квадратні миски, стійкі підбори й широкі халяви, прикрашені золотистими металевими деталями.

Волосся акторка розпустила й уклала легкими хвилями з прямим проділом. У макіяжі вона підкреслила очі, а на губи нанесла помаду ягідного відтінку.

Нагадаємо, Джоді Комер у «голій» сукні і без бюстгальтера позувала разом з Г’ю Джекманом на прем’єрі стрічки «Смерть Робін Гуда» у Нью-Йорку.

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